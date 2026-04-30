ادخال سرور در قلب مؤمن، برترین عمل پس از واجبات از نگاه امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رضا میرمعینی در سخنرانی قبل از نماز ظهر و عصر به مناسبت سالروز میلاد امام رضا(ع)، با استناد به روایاتی از رسول خدا(ص) و امام کاظم(ع) درباره عظمت زیارت امام رضا(ع) و نیز با اشاره به فرمایش خود امام رضا(ع) که «هر که مرا در این بقعه زیارت کند گویا رسول خدا را زیارت کرده است»، به تشریح مقام امامت و وظایف شیعیان پرداخت.

وی با نقل کلام امام رضا(ع) که «امام پدری مهربان و برادری دلسوز است»، افزود: حضرت فرمودند شیعیان ما در هر کجای عالم باشند از ما دور نیستند و ما به آنان توجه داریم. هر که با شیعیان ما دشمنی کند با ما دشمنی کرده و هر که به آنان محبت کند به ما محبت کرده است.

میرمعینی سپس به سفارشات امام رضا(ع) به شیعیان اشاره کرد و گفت: حضرت فرمودند «حریص باشید بر برآوردن حوائج مؤمنان، شادی را در دل آنان وارد کنید و گرفتاری‌هایشان را برطرف سازید». امام رضا(ع) تأکید کردند که پس از واجبات، هیچ عملی نزد خدا محبوب‌تر از «ادخال سرور بر قلب مؤمن» نیست و اگر مؤمنی به شما پناه آورد و شما توان حل مشکل او را داشتید اما کوتاهی کنید، از ولایت خدا خارج می‌شوید.

سخنران حرم مطهر همچنین به نامه امام رضا(ع) به فرزندشان امام جواد(ع) اشاره کرد که در آن حضرت به ایشان سفارش می‌کند فقط از در بزرگ خانه رفت‌وآمد کند و هنگام خروج، طلا و نقره همراه بردارد و به هر مؤمن نیازمندی که چیزی خواست عطا کند و از فقر نترسد. امام رضا(ع) می‌فرمایند: «من می‌خواهم خدا مقام تو را بالا ببرد، پس انفاق کن».

وی با نقل داستان کیسه کشیدن امام رضا(ع) در حمام برای شخصی که ایشان را نمی‌شناخت و نیز داستان کارگری که مزدش با او طی نشده بود، بر «بی‌آلایشی و بی‌تکلفی» و «رعایت حقوق کارگر» در سیره آن حضرت تأکید کرد. همچنین داستان دو شخص نیازمند را روایت کرد که به محضر امام آمدند؛ به یکی خوشه انگور داد و او ناسپاسی کرد و به دیگری یک دانه انگور داد و او شکرگزاری نمود. امام رضا(ع) باغ انگور خود را به فرد شاکر بخشید و فرمود «قانون خداست: اگر شکر کنید نعمت را زیاد می‌کند و اگر کفران ورزید، عذاب شدید است».

میرمعینی در پایان با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) که فرمودند اعمال شیعیان صبح و شام بر ائمه(ع) عرضه می‌شود و آنان برای بخشش گناهان مؤمنان دعا می‌کنند، خاطرنشان کرد: در روز قیامت، کسانی که اخلاق نیکو دارند و به خانواده و اقوام خود بیشتر رسیدگی می‌کنند، از همه به امام رضا(ع) نزدیک‌ترند.

