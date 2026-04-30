به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، کاروان حامل کمکهای بشردوستانه برای مرم غزه را مورد اهانت قرار داد و آنها را «آشوبگران متوهم» خواند.
دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در اظهاراتی توهینآمیز گفت: «سربازان ارتش اسرائیل با گروهی از آشوبگران متوهم که دنبال جلب توجه هستند، با قاطعیت برخورد میکنند.»
طبق گزارش شبکه خبری المیادین، دانون گفت: «ناوگان تحریکآمیز دیگری پیش از رسیدن به منطقه ما متوقف شد.»
این اظهارات پس از آن بیان شد که رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروی دریایی این رژیم یک ناوگان متشکل از دهها کشتی را که به سمت نوار غزه در حرکت بودند، توقیف کرده است.
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به فعالان حاضر در این کشتیها اطلاع داده که همگی بازداشت شدهاند.
پیشتر، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت »به نقل از یک منبع فاش کرد تصمیم برای کنترل این ناوگان در فاصلهای دور و در آبهای بینالمللی، به دلیل گستردگی و تعداد بالای کشتیهای آن اتخاذ شده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که از مجموع ۵۸ کشتی شرکت کننده در این ناوگان، تاکنون ۲۱ کشتی توقیف شدهاند. این رسانه همچنین اعلام کرد در صورتی که سایر کشتیها به مسیر خود ادامه دهند و بازنگردند، حمله علیه آنها از سر گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در ادعایی بیپایه واساس اعلام کرد که جنبش حماس پشت این ناوگان قرار دارد و هدف آن، برهم زدن روند انتقال به مرحله دوم طرح صلح است.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به دنبال توقیف تعدادی از کشتیهای ناوگان جهانی الصمود در مسیر حرکت به سمت نوار غزه، اعلام کرد که ۱۷۵ نفر از فعالان حاضر در این کشتیها بازداشت شده و در حال انتقال به اراضی اشغالی هستند.
رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره همه جانبه علیه نوار غزه ادامه میدهد و بیش از دو سال جنگ نسلکشی و محاصره شدید، اوضاع در این باریکه را به شدت وخیم کرده و مردم آن از دسترسی به ابتداییترین نیازهای خود از جمله آب و غذا با مشکلات جدی مواجه هستند.
ارتش اشغالگر برای چندمین بار است که به ناوگانهای بینالمللی عازم شکستن محاصره غزه حمله میکند.
نظر شما