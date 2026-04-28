آغاز استخراج نفت از پنج چاه جدید در استان جوزجان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت معادن و پترولیم/نفت حکومت طالبان اعلام کرد که استخراج نفت خام از پنج حلقه چاه تازهحفرشده در سایت «زمردسای» حوزه نفتی آمودریا در استان جوزجان بهصورت رسمی آغاز شده است.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت، گفت: از میان ۱۲ حلقه چاه حفرشده در این سایت، پنج حلقه آن فعال شده و روزانه حدود ۵۰۰ مترمکعب نفت از این چاهها استخراج میشود.
وی افزود که تلاشهای فنی برای فعالسازی هفت حلقه چاه باقیمانده ادامه دارد و با بهرهبرداری کامل از همه ۱۲ چاه، میزان تولید روزانه به حدود ۱۲۰۰ تن افزایش خواهد یافت.
این چاهها در شهرستان قوشتپه استان جوزجان واقع شدهاند و عملیات استخراج آنها روز دوشنبه (۷ اردیبهشت) با حضور عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر، آغاز شد.
مقامات وزارت معادن و پترولیم امیدوارند این پروژه نقش مهمی در افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد کشور ایفا کند.
گفتنی است، حوزه نفتی آمودریا که شامل استانهای جوزجان، سرپل و فاریاب است، یکی از مهمترین مناطق نفتی افغانستان محسوب میشود.
