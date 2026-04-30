به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «داگلاس مک‌گرگور»، مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا، با انتقاد صریح از رویکردهای واشنگتن و متحدانش، تأکید کرد که این سیاست‌ها اوکراین را به «یک دولت مرده» تبدیل کرده است.

مک‌گرگور در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی تصریح کرد: «این درگیری در واقع به‌دلیل اقدامات ما آغاز شد؛ ما آن را تشویق کردیم... در نهایت کشور ویران شد و اوکراین عملاً به یک دولت مرده تبدیل شده است. وقت آن رسیده که متوقف شویم.» وی با اشاره به کاهش شدید جمعیت اوکراین افزود که اکنون تنها حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر در این کشور باقی مانده‌اند.

این مقام پیشین آمریکایی همچنین هشدار داد که تداوم رویکردهای سخت‌گیرانه واشنگتن و بروکسل در سیاست خارجی، می‌تواند به انزوای جهانی آن‌ها منجر شود؛ به‌گونه‌ای که سایر کشورها تمایلی به تعامل با غرب در عرصه بین‌المللی نداشته باشند و این بلوک را به‌عنوان بازیگری غیرقابل اعتماد تلقی کنند.

..........

پایان پیام