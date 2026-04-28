محقق: وضعیت کنونی افغانستان شبیه دوران کمونیستی است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عضو شورای عالی مقاومت ملی برای نجات، وضعیت فعلی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را با دوران دولت کمونیستی سابق مقایسه کرده و معتقد است که این روند به زوال گروه طالبان منجر خواهد شد.
محقق با توصیف طالبان به عنوان گروهی «ایدئولوژیک افراطی»، تاکید کرد که ادارهی کشور از طریق کودتا پایدار نیست و این گروه در مسیر زوال گام برمیدارد.
او با اشاره به سرکوب مخالفان توسط طالبان پس از رسیدن به قدرت، آن را مشابه اقدامات کمونیستها در دوران گذشته دانست که مسلمانان را قتلعام میکردند.
به گفتهی محقق، طالبان تنها خود را مسلمان میدانند و تمام مخالفان را دشمن تلقی میکنند.
او هشدار داد که نظامی با چنین رویکردی هرگز به ثبات دست نخواهد یافت و ادامهی آن حتی از حکومتهای پیشین نیز کوتاهتر خواهد بود.
این اظهارات نشاندهندهی نگرانیها در مورد آیندهی سیاسی و اجتماعی افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
