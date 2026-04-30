به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چند مقام سابق آمریکایی با انتقاد از سکوت پنتاگون درباره جنایت حمله به مدرسه میناب، تأکید کردند که عدم ارائه توضیح رسمی درباره احتمال نقش آمریکا در این حمله، اقدامی غیرمعمول و مغایر با رویههای پیشین واشنگتن در پروندههای مشابه است. این در حالی است که وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع کنگره به ارتکاب این جنایت توسط آمریکا اعتراف کرد.
پنج مقام سابق آمریکایی، از جمله یک مقام ارشد حقوقی پیشین ارتش آمریکا، از پنتاگون به دلیل خودداری از اذعان به احتمال نقش آمریکا در حمله مرگبار به مدرسه شجره طیبه در میناب انتقاد کردند.
برخی از این مقامها گفتهاند که بسیار غیرمعمول است که پس از گذشت این مدت طولانی، حتی اطلاعات اولیهای درباره این حمله منتشر نشده باشد.
در جریان حمله موشکی به مدرسه شهدای میناب در نخستین روز حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ۱۶۸ کودک مدرسه و معلم به شهادت رسیدند و پنتاگون طی دو ماه گذشته تنها اعلام کرده که این حادثه «همچنان تحت بررسی» است!
یک مقام پنتاگون در پاسخ به پرسشهای بیبیسی درباره این حمله و فقدان شفافیت، اعلام کرد: «این حادثه در حال حاضر تحت بررسی است» و افزود جزئیات بیشتر «در زمان مناسب» منتشر خواهد شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه در نشست با اعضای کنگره بدون محکوم کردن حمله وحشیانه این کشور به مدرسه شجره طیبه در میناب در ابتدای تجاوز به خاک ایران، گستاخانه گفت که حادثه مربوط به بمباران این مدرسه «تأسف بار» بوده و تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد!
بیبیسی اعلام کرد سه پرونده تاریخی را که طی آنها غیرنظامیان در عملیات نظامی آمریکا کشته شده بودند بررسی کرده و در هر سه مورد، پنتاگون ظرف کمتر از یک ماه اطلاعات بسیار بیشتری منتشر کرده بود.
«ریچل ای. ونلندینگهام» سرهنگ بازنشسته و مشاور حقوقی ارشد پیشین در فرماندهی مرکزی آمریکا طی جنگهای عراق و افغانستان، گفت موضع کنونی آمریکا «بهطور چشمگیری با پاسخهای استاندارد گذشته متفاوت است.»
او افزود: «دولتهای قبلی دستکم تعهد خود به قوانین جنگ را نشان میدادند» و تصریح کرد آنچه در مواضع فعلی دولت آمریکا غایب است، تعهد به پاسخگویی و اطمینان از تکرار نشدن چنین اتفاقی است.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در هفتم مارس بدون ارائه مدرک مدعی شد که ایران مسئول حمله به مدرسه میناب بوده است؛ ادعایی مضحک که حتی سخنگوی کاخ سفید هم در نشست متبوعاتی خود توان دفاع از آن را نداشت.
او چند روز بعد نیز در پاسخ به پرسشی درباره ویدئویی که اصابت موشک تاماهاوک آمریکا به پایگاه نظامی مجاور مدرسه را نشان میداد، گفت: «من آن را ندیدهام» و بدون ارائه مدرک ادعا کرد ایران نیز موشک تاماهاوک در اختیار دارد!
«وس برایانت» مشاور ارشد پیشین پنتاگون در حوزه جنگ دقیق و کاهش آسیب به غیرنظامیان، به بیبیسی گفت تحقیقات اولیه نظامی معمولاً برای مشخص شدن ۲ مسئله انجام میشود: نخست اینکه آیا واقعاً به غیرنظامیان آسیب وارد شده یا نه؟ و دوم اینکه آیا آمریکا در آن منطقه عملیاتی داشته و ممکن است عامل آن بوده باشد یا خیر؟
او افزود: «از نظر روند اداری، همین موضوع بیش از پیش نشان میدهد که آنها از قبل میدانند آمریکا مسئول این امر بوده، وگرنه چنین تحقیقی انجام نمیدادند. آنها فقط نمیخواهند آن را بپذیرند یا دربارهاش صحبت کنند.»
یک مقام سابق دیگر وزارت دفاع آمریکا نیز به بیبیسی گفت برخی تحقیقات مربوط به تلفات غیرنظامیان ممکن است بسته به پیچیدگی پرونده زمانبر باشد، اما در این مورد «ابهام به شکل غیرمعمولی زیاد است، در حالی که ماجرا آنقدرها پیچیده نیست.»
او افزود: «معمولاً پنتاگون بهسرعت یا نسبتاً سریع مسئولیت را میپذیرد و سپس برای ارائه جزئیات کامل زمان بیشتری صرف میکند؛ به همین دلیل این وضعیت برای من مسئلهدار است.»
در همین حال، نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا بارها در نامههایی به «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا خواستار پاسخگویی درباره حمله میناب شدهاند و نخستین پرسش آنها این بوده که آیا آمریکا این حمله را انجام داده است یا خیر؟
بیبیسی اعلام کرد ۲ نامه پاسخ پنتاگون را که از طرف هگست ارسال شده، مشاهده کرده اما در آنها پاسخی به هیچیک از پرسشها داده نشده است. در یکی از این نامهها که دوم آوریل برای دموکراتها ارسال شده، آمده بود یک افسر تحقیق خارج از زنجیره فرماندهی سنتکام مأمور بررسی شده و نتایج پس از تکمیل منتشر خواهد شد.
بیبیسی همچنین اعلام کرد با ۱۵ عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا درباره نحوه مدیریت این پرونده تماس گرفته اما همه آنها از اظهارنظر خودداری کردهاند.
سناتور جمهوریخواه «جان کندی» از لوئیزیانا نیز در ۱۰ مارس در گفتوگو با نیویورکتایمز این حمله را محکوم کرد، اما مدعی شد که این حمله یک «اشتباه» وحشتناک بوده است.
مقامهای پنتاگون از آغاز جنگ علیه ایران چندین جلسه محرمانه برای اعضای کنگره برگزار کردهاند و در این جلسات نیز درباره حمله میناب از آنها سؤال شده است.
«آدام اسمیت» عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، به بیبیسی گفت مقامهای پنتاگون در پاسخ اعلام کردهاند به دلیل ادامه تحقیقات نمیتوانند اظهارنظر کنند؛ پاسخی که او آن را «اسفناک و کاملاً ناکافی» توصیف کرد.
بیبیسی در ادامه به سه نمونه تاریخی اشاره کرد که در آنها غیرنظامیان در عملیات آمریکا کشته شدند اما دولت آمریکا با شفافیت بیشتری عمل کرد.
در حمله پهپادی نزدیک فرودگاه کابل در اوت ۲۰۲۱، پنتاگون ابتدا مدعی شد یک خودروی متعلق به تهدیدی فوری از سوی داعش را هدف قرار داده، اما بعد مشخص شد یک خانواده ۱۰ نفره از جمله هفت کودک کشته شدهاند. کمتر از سه هفته بعد، پنتاگون مسئولیت را پذیرفت و عذرخواهی کرد.
در حمله به بیمارستان قندوز افغانستان در اکتبر ۲۰۱۵ که دستکم ۴۲ نفر از جمله بیماران و کارکنان یک مؤسسه پزشکی کشته شدند، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان پنج روز بعد در کنگره شهادت داد که این حمله «تصمیمی آمریکایی در چارچوب زنجیره فرماندهی آمریکا» بوده و همان روز کاخ سفید عذرخواهی کرد.
در حمله به پناهگاه العامریه بغداد در سال ۱۹۹۱ نیز که ۴۰۸ غیرنظامی کشته شدند، دولت آمریکا از ابتدا اذعان کرد که حمله توسط آمریکا انجام شده و قربانیان غیرنظامی وجود داشتهاند.
«چارلز او. بلاها» مدیر پیشین دفتر امنیت و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز گفت نبود شفافیت در واشنگتن ناشی از «بیمیلی» دولت برای مخالفت با رئیسجمهور است؛ چراکه ترامپ ایران را مسئول حمله معرفی کرده بود؛ ادعایی که او آن را «بسیار دور از واقعیت و تماماً نادرست» توصیف کرد.
بلاها همچنین سکوت نسبی دولت آمریکا در پرونده جنایت میناب را ناشی از رویکردی دانست که هرگونه خبر منفی درباره جنگ را «غیرمیهنپرستانه» تلقی میکند.
نظر شما