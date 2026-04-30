به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت(س) در نظر دارد برای خواهران نوجوان متقاضی، دوره‌ای ویژه باهدف حفظ کوتاه‌مدت قرآن کریم با عنوان «شجره طیبه» برگزار کند.

این دوره برای دختران ۱۳ تا ۱۸ سال با محفوظات حداقل ۱۰ جزء از قرآن کریم در سه مرحله شامل پیش دوره از فروردین تا خرداد ۱۴۰۵، دوره آزمایشی از تیر تا شهریور ۱۴۰۵ و دوره اصلی از مهر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ برگزار می‌شود.

گفتنی است پذیرش نهایی در تمامی مراحل، منوط به نظر کمیته حفظ ویژه خواهد بود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام اولیه می‌توانند از طریق لینک https://setare114.porsline.ir/s/77naVfE6 فرم مربوطه را تکمیل و برای پاسخگویی به سؤالات، با شناسه @hefz1_h در پیام‌رسان‌ ایتا ارتباط برقرار نمایند.

