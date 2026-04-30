به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که سودان با بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان و خطر قحطی که میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند، مواجه است، گزارش تحقیقی روزنامه بریتانیایی گاردین از چهره دیگر جنگ در این کشور پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، فرماندهان نیروهای واکنش سریع که متهم به ارتکاب جنایات نسل‌کشی هستند، از امارات متحده عربی به عنوان «خزانه پشتیبان» و پناهگاهی امن برای پنهان‌سازی ثروت‌های کلان خود و اعضای خانواده‌های خود استفاده می‌کنند.

دبی؛ «مجتمع صنعتی شبه‌نظامی» فرماندهان واکنش سریع

گزارش مذکور که به قلم خبرنگار «مارک تاونسند» منتشر شده، نشان می‌دهد که دبی به مرکزی حیاتی برای «مجتمع صنعتی شبه‌نظامی»، تبدیل شده است که از آفریقا تا خاورمیانه امتداد دارد. تحقیقی که توسط گروه آمریکایی «سنتری» انجام شده، نشان می‌دهد که اعضای خانواده محمد حمدان دقلو (حمیدتی) و نهادهای مرتبط با او که تحت تحریم قرار دارند، بیش از ۲۰ ملک لوکس در امارات به ارزش تقریبی ۲۲ میلیون دلار (۱۷.۷ میلیون پوند) خریداری کرده‌اند.

این سرمایه‌های ملکی که همزمان با آوارگی میلیون‌ها نفر در سودان به دست آمده، ریشه‌های خود را عمدتاً مدیون «طلای قاچاق» است. از زمانی که حمیدتی در سال ۲۰۱۷ بزرگترین معدن طلا در دارفور را تصاحب کرد، شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در امارات او را قادر ساخته تا این فلز گرانبها را به پول رایج تبدیل کند و از موقعیت دبی به عنوان مرکز جهانی تجارت طلا بهره ببرد.

نقشه‌های رفاه؛ ویلاهایی در نزدیکی «باشگاه ترامپ» و برج خلیفه

اسناد فاش‌شده جزئیات دقیقی از دارایی‌های ملکی خانواده دقلو را نشان می‌دهد:

ویلاهای میدان اسب‌دوانی: بستگان حمیدتی ویلاهای لوکس ۶ خوابه‌ای را در یک مجتمع مسکونی حصارکشی‌شده در نزدیکی میدان اسب‌دوانی مرکز دبی، از طریق شرکت «پرودیجیوس» خریداری کرده‌اند که مالک آن به تجارت طلا مرتبط است و به دلیل تأمین مالی شبه‌نظامیان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

در مجاورت باشگاه گلف ترامپ: همسر حمیدتی شش ماه پس از شروع جنگ خونین، یک قطعه زمین به ارزش ۶۲۷ هزار پوند در یک پروژه مسکونی لوکس در نزدیکی باشگاه بین‌المللی گلف ترامپ خریداری کرده است.

آپارتمان‌های برج خلیفه: مشاوران مالی و فرماندهان مرتبط با نیروهای واکنش سریع، مانند مصطفی ابراهیم عبدالنبی (که تحت تحریم‌های بریتانیا و اروپا قرار دارد)، آپارتمان‌های لوکسی در «برج خلیفه» به ارزش بیش از نیم میلیون پوند خریداری کرده‌اند.

امارات: حمایت نظامی و تسهیلات مالی

این تحقیق، تصویری روشن از نقش امارات در سودان ترسیم می‌کند. علاوه بر اتهامات بین‌المللی مستمر علیه ابوظبی مبنی بر تأمین سلاح و جذب مزدور (از جمله مزدوران کلمبیایی) برای شبه‌نظامیان واکنش سریع، اکنون امارات به عنوان یک حامی مالی نیز ظاهر شده است.

نیک دونووان بازرس ارشد گروه «سنتری»، می‌گوید: «امارات نه تنها به شبه‌نظامیان سلاح می‌دهد، بلکه اجازه می‌دهد دبی را به عنوان مقر بخشی از مجتمع صنعتی شبه‌نظامی خود و پناهگاهی امن برای ثروت‌ خود انتخاب کنند».

تناقض مرگ و رفاه

این افشاگری‌های تکان‌دهنده در زمانی رخ می‌دهد که سازمان ملل تأیید کرده که حملات نیروهای پشتیبانی سریع به الفاشر «نشانه‌های نسل‌کشی» را در خود دارد.

در شرایطی که رهبران شبه‌نظامیان و خانواده‌هایشان در مجتمع‌های محصور در دبی زندگی می‌کنند، ۳۳ میلیون سودانی برای زنده ماندن به شدت به کمک نیاز دارند.

با وجود اینکه خانواده دقلو هرگونه تخلفی را رد کرده و مدعی انجام فعالیت‌های تجاری «مشروع» مانند تجارت دام هستند، ارتباط نزدیک میان املاک لوکس، شبکه‌های قاچاق طلا و شرکت‌های تحت تحریم، امارات را در تضاد مستقیم با تعهدات بین‌المللی خود قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه تسهیلات مالی در دبی به تداوم چرخ جنگ سوزان سودان کمک کرده است.

