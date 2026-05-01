نماینده فلسطین به خواسته رئیس فیفا تن نداد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در کنگره ۷۶ فیفا که در کانادا برگزار شد، تلاش کرد رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین و نمایندهٔ فوتبال رژیم صهیونیستی را برای عکس‌گرفتن در کنار هم قرار دهد، اما طرف فلسطینی از این کار امتناع کرد.

جبریل الرجوب روی صحنه فریاد زد: «ما داریم رنج می‌کشیم». او لحظاتی بعد محل را ترک کرد.

سوزان شلابی، معاون فدراسیون فوتبال فلسطین به رویترز گفته الرجوب عنوان کرده: «من نمی‌توانم دست کسی را بفشارم که اسرائیلی‌ها او را آورده‌اند تا جنایات فاشیستی و نسل‌کشی خود را سفیدشویی کنند».

الرجوب پیش از این لحظه نیز در سخنرانی خود، بار دیگر از فیفا خواسته بود که با فعالیت باشگاه‌های اسرائیلی در شهرک‌های کرانه باختری برخورد کند و آن را غیرقانونی بداند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸