رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها:

انتخابات دو ماه پس از پایان قطعی جنگ برگزار می‌شود

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
کد مطلب: 1819811
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، با تأکید بر اینکه زمان برگزاری انتخابات شوراها دو ماه بعد از پایان قطعی جنگ تعیین شده است، گفت: آنچه که مسلم است در شرایط جنگ امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت، زیرا مسائل امنیتی مطرح بود و ضرورت داشت همه پای کار باشند و وحدت حفظ شود.

تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق انتخابات

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای تعویق زمان برگزاری انتخابات اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی مقرر کرده است که دو ماه پس از پایان قطعی جنگ، انتخابات شوراها برگزار شود تا شرایط کشور به وضعیت باثبات‌تری برسد و بتوان انتخابات پرشور و با مشارکت بالای مردم را شاهد بود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری شوراهای کارآمد تصریح کرد: با برگزاری انتخابات در شرایطی با ثبات، شوراهایی جدی و کارآمد شکل خواهد گرفت که خدمات بسیار خوب و ارزشمندی به مردم ارائه خواهند داد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به تأثیر ثبات اجتماعی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات افزود: برگزاری انتخابات در شرایطی که جامعه به ثبات رسیده باشد، می‌تواند به افزایش مشارکت و انتخاب بهتر مردم کمک کند.

سرمایه اجتماعی نظام؛ حضور مردم در صحنه

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: حضور مردم نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی نظام است و اگر این سرمایه اجتماعی در شرایطی با ثبات به سمت انتخابات هدایت شود، می‌تواند انتخابات پرشوری را رقم بزند که پشتوانه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی باشد.

