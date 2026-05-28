نماینده پارلمان عراق: هرگز اجازه ادغام یا انحلال حشد شعبی را نخواهیم داد

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰
سلاح مقاومت و هیئت حشد شعبی، ضامن واقعی حمایت از حاکمیت ملی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشمری» از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد که حشد شعبی ضامن حفظ حاکمیت عراق است و هرگز اجازه ادغام یا انحلال آن را نخواهیم داد. سلاح مقاومت و هیئت حشد شعبی، ضامن واقعی حمایت از حاکمیت ملی است.

وی درباره صداهایی که آن را وابسته به خارج خواند و خواهان انحلال یا ادغام حشد شعبی می شوند، هشدار داد و گفت: حشد شعبی خط قرمز است و هرگز اجازه ادغام(در نیروهای مسلح) یا خدشه وارد شدن به آن را نمی دهیم، زیرا حشد شعبی یک نهاد امنیتی و عقیدتی است که مهمترین نقش را در دفاع از عراق و مقابله با تروریسم ایفا کرد.

الشمری تاکید کرد: سلاح مقاومت در نتیجه وجود خطرات و تهدیدهای خارجی که همچنان عراق و مردم آن را احاطه کرده، به وجود آمده است و ادامه این چالشها مستلزم حفظ  عناصر قدرت ملی است که از کشور در برابر هرگونه تجاوزات یا دخالتهای خارجی حمایت می کند.

