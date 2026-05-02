بایستی بدنبال مرجعیت تبیین فقه معاصر شیعه در دنیا باشیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بازدید و با استاد سید مجتبی نورمفیدی رئیس این پژوهشگاه گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش، ضمن تقدیر از موسس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، آیت‌ﷲ سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، نقش ایشان در تحکیم وحدت و نشر معارف اهل‌بیت ﻿(علیهم السلام) در این استان را بسیار برجسته خواند و بر ضرورت برندسازی علمی و بین‌المللی حول محور شخصیت‌های برجسته فقهی تأکید کرد و خواستار خروج فعالیت‌های پژوهشی از دایره محدود داخلی شد.

نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش افزود:« مجموعه پژوهشگاه از نیروی انسانی مؤمن و دلسوزی برخوردار است که به توفیق الهی در مسیر توسعه علمی و دینی گام برمی‌دارند. وی در ادامه تأکید کرد: پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر باید به مرجعیت بین‌المللی دست یابد »

وی با تشریح ظرفیت‌های موسسه تحت مدیریت خود، گفت: ما در سه حوزه راهبردی فعالیت می‌کنیم؛ نخست، استخراج مدلی برای «گفت‌وگو» (اعم از بین‌مذهبی، بین‌الادیان و حتی با غیرمعتقدان) بر پایه «ادب‌الخلاف» که فراتر از مباحث کلامی، بر مباحث فقهی متمرکز است. دوم، حوزه عقاید و جریان‌شناسی که به مبانی فکری می‌پردازد و سوم، حوزه تمدنی در پاسخ به چالش‌های افول تمدن‌ اسلامی.

نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش با اشاره به وضعیت خاص منطقه بنگلادش و شبه‌قاره تصریح کرد: ما با ۱۷۰ میلیون جمعیت روبه‌رو هستیم که اقبال بسیار زیادی به منابع فقهی ما دارند. برخلاف جهان عرب که گاهی با چالش‌های دیپلماتیک و مذهبی همراه است، منطقه شبه‌قاره تشنه معارف اهل‌بیت﻿(علیهم السلام) است و دانشگاه‌های این منطقه به‌شدت خواستار منابع و مراودات فقهی هستند. وی افزود: حتی در میان جریان‌های اهل‌حدیث و وهابیت نیز تغییر رویکردها و تقاضا برای گفت‌وگوهای علمی دیده می‌شود که این فرصتی مغتنم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده موسوی همچنین پیشنهاد داد با توجه به استقبال بسیار خوب در شناخت مراکز علمی شیعه، این آمادگی وجود دارد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان یک مرکز شاخص برای برگزاری نشست های مشترک و تبادل اطلاعات معرفی شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش با انتقاد از ضعف در معرفی چهره‌های برجسته شیعی به جهان، اظهار داشت: متأسفانه ما در عرصه بین‌الملل، برندسازی ضعیفی داریم. در حالی که برخی جریانات با محوریت یک شخصیت، در ۱۱۰ کشور جهان حضور دارند، بسیاری از فقهای بزرگ ما حتی در میان شیعیان کشورهای همسایه شناخته‌شده نیستند.

وی افزود: باید از «بومی‌نگری» دست برداریم و با تکیه بر ظرفیت شخصیت‌های برجسته و تراز اول یا هسته کانونی برای معرفی فقه معاصر شیعه در دنیا ایجاد کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده موسوی در بنگلادش در پایان با بیان اینکه «همه داشته‌های علمی ما نباید در داخل محصور بماند»، از آمادگی کامل برای میزبانی نشست‌های تخصصی، اعزام اساتید به شبه‌قاره و ترجمه و ترویج دستاوردهای پژوهشگاه در این منطقه خبر داد و تأکید کرد که ظرفیت‌های انباشته شده در این پژوهشگاه، پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک مرجع تمدنی در جهان اسلام را داراست.

