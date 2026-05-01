شکر عملی نعمت خلیج فارس، استفاده از آن برای عزت اسلام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد میردامادیان در مراسم دعای ندبه صبح جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز ولادت امام رضا(ع)، به تبیین جایگاه ویژه این امام همام و پیوند آن بامعرفت به امام‌زمان(عج) پرداخت.

وی با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) که فرمودند «مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمْ کَمَنْ زَارَنِی»، و نیز سخن از «معرفت» به‌عنوان شرط بهشت در زیارت حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ملاک‌های قبولی اعمال و زیارت، معرفت کسی که به زیارتش می‌رویم است. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) پیش‌از تولد امام رضا(ع) از آن حضرت به‌عنوان «عالم آل محمد» یاد کردند و امام کاظم(ع) پس از ولادت ایشان، حضرت را «بقیه الله فی ارضه» نامیدند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیث قدسی «المُکَذِّبُ بِالثَّامِنِ مُکَذِّبٌ بِکُلِّ أَوْلِیَائِی؛ کسی که امام هشتم را تکذیب کند، گویا همه اولیای مرا تکذیب کرده است» و نیز حدیث سلسله الذهب که در نیشابور از سوی امام رضا(ع) نقل شد، تصریح کرد: اگر کسی امام رضا(ع) را قبول نداشته باشد، گویا اصلاً وارد حصار توحید «لا اله الا الله» نشده است.

میردامادیان با اشاره به حدیثی از امام جواد(ع) که لقب «رضا» را از سوی خداوند برای امام هشتم(ع) دانستند و نیز با استناد به صلوات خاصه امام عسکری(ع) بر امام رضا(ع) که می‌فرماید «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الَّذِی ارْتَضَیْتَهُ»، خاطرنشان کرد: «رضا» به معنای رضایت متقابل خداست. خدای متعال از امام رضا(ع) راضی است و امام رضا(ع) از خدا راضی هستند. هر کس می‌خواهد خدا از او راضی شود یا امام‌زمان(عج) را راضی کند، باید از راه توسل به امام رضا(ع) وارد شود.

وی در بخش دیگری به تبیین «شکر نعمت» به‌عنوان راهی برای رسیدن به مقام رضا پرداخت و با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره «خلیج‌فارس و تنگه هرمز» به‌عنوان نعمت‌های بی‌بدیل الهی، گفت: شکر عملی این نعمت، استفاده از آن برای عزت اسلام و جلوگیری از ورود بیگانگان به منطقه است، نه زورگویی به کشورهای همسایه.

سخنران حرم مطهر در تفسیر آیه «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ» (تکاثر، ۸)، با استناد به کلام امام صادق(ع) فرمود که «نعیم» (نعمت حقیقی) ولایت اهل‌بیت(ع) است، گفت: اگر کسی ولایت نداشته باشد، خوردنی و آشامیدنی‌اش نه نعمت که «نقمت» و عذاب خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به نقش امام رضا(ع) در گشودن باب گفتگو، از امامت و مرکزیت بخشیدن به ایران برای تشیع، بر لزوم شکر این نعمت‌ها و دعا برای تعجیل در فرج امام‌زمان(عج) تأکید کرد.

..........................

پایان پیام