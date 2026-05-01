به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هر سال در ایران ۱۲ اردیبهشت به عنوان «روز معلم» گرامی داشته می‌شود؛ روزی که یادآور شهادت استاد شهید مرتضی مطهری است، معلمی متعهد و تربیت‌یافته مکتب اهل بیت علیهم‌السلام، که عمر خود را در راه تعلیم، تربیت و تبیین معارف علمی کرد.

مقام معلم؛ وارث راه انبیا

در فرهنگ اسلامی معلم تنها انتقال‌دهنده‌ی دانش نیست بلکه راهنمای دل‌ها و چراغ هدایت انسان‌هاست. پیامبران الهی نیز در حقیقت معلمان انسانیت‌اند و وارثان آنان، علما و معلمان جامعه‌اند. از این رو مقام معلم در اسلام با کرامت و احترام ویژه‌ای توام است.

امیرالمومنین علی علیه‌السلام در کلامی نورانی می‌فرمایند: «أَکْرِمْ ضَیْفَکَ وَ إِنْ کَانَ حَقِیراً وَ قُمْ عَنْ مَجْلِسِکَ لِأَبِیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَمِیراً» میهمانت را گرامی بدار هرچند کوچک و حقیر باشد و از جای خود به احترام پدر و استاد برخیز هرچند فرمان‌روا باشی (غرر الحکم و درر الکلم)

این روایت، جایگاه رفیع معلم را در نگاه امام علی علیه‌السلام آشکار می‌کند جایی که احترام به استاد را هم‌تراز با احترام به پدر دانسته و آن را بر مقام حکومت و قدرت مقدم می‌دارد.

علم؛ میراث آسمانی و چراغ هدایت

در منظومه معارف اسلامی علم و دانش کلید رشد و سعادت انسان و جامعه است. در روایتی شریف از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌خوانیم: «لو کان العلم معلقاً بالثریا لتناوله رجال من أبناء فارس» اگر علم به ستاره ثریا بسته باشد، مردانی از سرزمین فارس آن را به دست خواهند آورد (کنزالعمال، ج۱۲، ص۹۱)

این حدیث، جایگاه بلند علم را نشان می‌دهد و هم افتخار ملت ایران را در تلاش برای دستیابی به علم که اگر تا بلندای آسمان‌ها دور شده باشد این مردمان، آن را خواهند یافت.

احترام به عالم عبادتی الهی

در آموزه‌های اهل بیت علیهم‌السلام، تنها فراگیری علم فضیلت نیست بلکه عشق و احترام به عالم نیز عبادتی بزرگ شمرده شده است. امام موسی بن جعفر علیه‌السلام می‌فرمایند: «اَلنَّظَرُ إِلَی وَجْهِ الْعالِمِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ» نگاه به سیمای عالم از روی محبت عبادت است (وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۴۵۸)

این بیان نورانی دلیلی عمیق بر اهمیت جایگاه علما و معلمان در فرهنگ شیعه است زیرا آنان واسطه‌ی بین انسان و هدایت الهی‌اند.

