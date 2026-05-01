به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدهادی فرزانه در سخنرانی قبل از نماز ظهر و عصر امروز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به دهه کرامت و ایام ولادت امام رضا(ع) به تبیین جایگاه و وظایف منتظران در عصر غیبت پرداخت.

وی با اشاره به داستان تشرف «سید ابوالحسن اصفهانی» و تأکید حضرت حجت(عج) بر جمله «ما صاحب داریم»، اظهار داشت: امام زمان(عج) به فرموده خودش «بِمَنْهَجِهِ قُلُوبُ الْعِبَاد» است؛ یعنی تمام امور دلها و همه هستی به دست ایشان است. امروز پس از هفده بار تلاش برای حذف ایران از نقشه جغرافیا، آنچه این کشور را پابرجا نگه داشته، وجود امام زمان(عج) است.

سخنران حرم مطهر با بیان حدیثی از امام رضا(ع) در کتاب «کمال الدین» شیخ صدوق، به معرفی ویژگی‌های امام زمان(عج) پرداخت و گفت: «سِنُّه کَسِنِّ الشُّیُوخِ وَ قَامَتُهُ کَقَامَةِ الشَّبَابِ» (سنش مانند پیران و قامتش چون جوانان است)، دارای قدرت فوقالعاده‌ای است به گونه‌ای که بزرگترین درخت را از ریشه برمی‌کند و کوه‌ها را فرو می‌ریزد و دو همراه دارد که یکی عصای موسی(ع) و دیگری انگشتر سلیمان(ع) است.

حجت‌الاسلام فرزانه با تأکید بر اینکه اعتقاد به مهدویت باید «یقینی» باشد نه صرفاً «تقلیدی»، خاطرنشان کرد: در آخرالزمان مردم در ولادت امام زمان(عج) دچار شک و تردید می‌شوند. اما دو برهان ساده برای اثبات وجود ایشان داریم؛ اول حدیث ثقلین که پیامبر(ص) فرمودند «کتاب الله و عترتی هرگز از هم جدا نمی‌شوند»؛ اگر عترت نباشد، پیامبر راستگو نبوده است. دوم اینکه هدف از خلقت، عبادت واقعی است و چون عبادت ما کامل نیست، باید کسی باشد که عبادتش حقیقی و کامل باشد.

وی برای حفظ دین در آخرالزمان، به دو راهکار اشاره کرد و گفت: «مراقبت از زبان» (که بالاترین گناهان را رقم می‌زند) و «دعا کردن برای فرج امام زمان(عج)»؛ امام حسن عسکری(ع) فرمودند «هیچ کس در این زمان نجات نمی‌یابد مگر اینکه برای فرج مهدی(عج) دعا کند».

سخنران حرم مطهر در ادامه با اشاره به فرمایش امام زمان(عج) که در حوادث و فتنه‌ها «فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا»، وظیفه امت را در عصر غیبت، «مراجعه به ولی فقیه» دانست و تأکید کرد: امروز در جنگ شناختی و هجمه‌های دشمنان ظاهری و باطنی، تنها راه نجات «اتحاد و تمسک به ولی فقیه» است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیب نبینید».

وی ادامه داد: حضور در خیابان‌ها به فرمان ولی فقیه، مصداق «حی علی خیر العمل» و زمینه‌ساز تمدن مهدوی است.

