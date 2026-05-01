۱۱ شهید در حملات گسترده اسرائیل به مناطق مختلف در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش اسرائیل امروز جمعه حملات گسترده‌ای را علیه جنوب لبنان انجام دادند که در پی آن شماری، شهید و زخمی شدند. در مقابل، حزب‌الله نیز اعلام کرد با ۷ عملیات، نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده است.

تعداد حملات هوایی اسرائیل به شهرها و مناطق جنوب لبنان به ۳۴ مورد رسید که مهم‌ترین آن‌ها ۱۰ حمله در شهرستان نبطیه بود. این حملات، روستاهای فرون، غندوریه، تولین، صوانه، قلاویه، بریقع، زراریه، یحمر الشقیف و حبوش را هدف قرار داد.

در نتیجه این حملات، ۱۱ شهروند لبنانی، شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند؛ این در حالی است که با وجود آتش‌بسی که از ۱۷ آوریل برقرار شده، تنش نظامی همچنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت لبنان روز جمعه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۲ نفر شهید و ۷۴ نفر زخمی شده‌اند. بر این اساس، مجموع قربانیان حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون به ۲۶۱۸ شهید و ۸۰۹۴ زخمی رسیده است.

در مقابل، حزب‌الله در چندین بیانیه اعلام کرد که ۷ حمله با استفاده از پهپاد علیه اهداف اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده است.

به گفته این گروه، این حملات شامل هدف قرار دادن ۳ تجمع نیروهای اسرائیلی در مناطق بیاضه، حولا و شهر بنت جبیل بوده است. همچنین یک خودروی نظامی در بیاضه، یک خودروی «هامر» در الطیبه و یک تانک «مرکاوا» در منطقه رشاف با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته که به گفته حزب‌الله به اصابت مستقیم منجر شده است.

خسارات اسرائیل

در همین حال، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حمله یک پهپاد انفجاری حزب‌الله در جنوب لبنان، دو نظامی این رژیم زخمی شده‌اند.

در هفته‌های اخیر، پهپادهای حزب‌الله که نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهند، به منبع نگرانی برای تل‌آویو تبدیل شده‌اند. «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل، این تهدید را اصلی توصیف کرده و از ارتش این رژیم خواسته است راهی برای مقابله با آن بیابد.

اسرائیل از دوم مارس گذشته حملاتی را علیه لبنان آغاز کرده که در نتیجه آن بیش از ۱.۶ میلیون شهروند لبنانی یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت این کشور، آواره شده‌اند.

اسرائیل همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال دارد؛ برخی از این مناطق از دهه‌ها پیش و برخی دیگر از زمان جنگ‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در کنترل این رژیم بوده‌اند. همچنین در جریان حملات اخیر، نیروهای اسرائیلی تا حدود ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان پیشروی کرده‌اند.

