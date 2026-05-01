به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بررسی ادیان توحیدی، موارد مشترک فراوانی را میتوان یافت که هر کدام از آنها میتواند مبنایی برای مطالعات بینالادیانی باشد. در میان این باورهای مشترک، موضوع «جانشینی رسول» از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشته تلاش میکند برخی از اندیشههای مشترک این دو دین الهی را درباره این موضوع بررسی کند.
در میان کتابهای عهد جدید -که شامل انجیلهای چهارگانه، کتاب اعمال رسولان، نامههای پولس، نامه به عبرانیان، نامههای یعقوب و پطرس و یوحنّا و یهودا و مکاشفه یوحنا است - نشانههای فراوانی از جایگاه الهی «جانشینی عیسی(ع)» و سرنوشت این شخص بیان شده که شباهت فراوانی با اندیشههای شیعی در موضوع «جانشینی محمد(ص)»، دارد. بررسی ویژگیهای مشترک میان این دو پیامبر، همچنین سرنوشت نسبتا یکسان نیز از نکات قابل توجهی است که در این بررسی میتوان به آن دست یافت.
براساس نص صریح انجیل متی، حضرت مسیح(ع)، «پطرس» را بهعنوان جایگزین خود معرفی کرد. ایشان در زبان انگلیسی بهعنوان «Saint Peter = پطرِ قدیس» شناخته میشود و کلیسای کاتولیک امروزی، ایشان را جانشین حضرت مسیح(ع) دانسته و پاپ را بهعنوان جانشین «پطر مقدس» معرفی میکند. بر این اساس باید گفت که در دیدگاه مسیحیت نیز، جانشین رسول، تنها از طریق خداوند انتخاب شده و از سوی هر پیامبر به قوم خود معرفی میشود و مانند عقاید شیعی، موضوع تعیین جانشین هر پیامبری، خواه در مسیحیت یا اسلام، یک «انتصاب الهی» است و مردم در آن نقشی ندارند.
در بیان اوصاف جانشین پیامبر، در هر دو دین ویژگیهای مشترکی دیده میشود بهعنوان مثال، «احاطه علمی» و «حجت خدا» بودن از این اوصاف معرفی شدهاند. در انجیل «یوحنا»، حضرت مسیح(ع) در بیان اوصاف «پطر مقدس» اینگونه میفرمایند: «تو بر همه چیز واقف هستی». همچنین در انجیل «متی» درباره ایشان به نقل از جناب عیسی(ع) نقل شده است که: «کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم و آنچه در زمین ببندی، در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی، در آسمان گشاده شود»، این عبارت نشانگر جایگاه «حجت خدا» بودن جانشین جناب عیسی(ع) است؛ همانگونه که در اندیشههای شیعی، جانشین پیامبر(ص)، حجت خداوند و «دارننده کلیدهای زمین و آسمان» است. همانگونه که برخی از روایات در تفسیر آیه ۱۲ سوره مبارکه شوری بیان کردهاند.
در دایره العمارف کاتولیک در معرفی ایشان آمده است: نام اصلی جناب «پطرس»، سمعان بوده است که در زبان یونانی با نام پطرس، در زبان آرامی کیفا نامیده میشود. وی در زبان اسلامی «شمعون» شناخته میشود و چون کیفا در زبان عربی به معنای «صفا» است با عنوان «شمعون صفا» نیز معرفی شده است. مزار ایشان نیز بهعنوان یک مقام مقدس میان مسیحیان و مسلمانان در سرزمین لبنان قرار گرفته و روایات اسلامی ایشان را جد مادری امام زمان عج معرفی کردهاند.
در بخش های دیگر این نوشته، مشابهات دیگری میان امام علی(ع) و حضرت شمعون(ع)، بهعنوان جانشینهای بلافصل دو تن از انبیای الهی و سرنوشت مشترک میان این دو بیان میشود.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
