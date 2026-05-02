پیام مدیر جامعه الزهرا(س) به مناسبت روز معلم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به مناسبت روز معلم پیامی صادر کرد و این روز را علاوه بر تمام معلمان و اساتید به آیت الله سیدمجتبی خامنه ای و امام شهید تبریک گفت.

در متن پیام آمده است:

بسمه تعالی

فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشت، سالروز شهادت استاد فرزانه، شهید مرتضی مطهری و روز معلم را به همه معلمان فرهیخته و مجاهدان عرصه تعلیم و تربیت در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه علمی حوزوی بانوان در جهان اسلام، رسالت خود را بر مدار «تربیت» تعریف کرده است؛ تربیتی که صرفاً به انتقال دانش محدود نمی‌شود، بلکه ناظر به رشد، تعالی و شکل‌گیری هویت انسانی و الهی است. در این منظومه فکری، معلم جایگاهی ممتاز دارد؛ چراکه نقطه تلاقی «تعلیم» و «تزکیه» است و می‌تواند با نگاه تربیتی، مسیر رشد همه‌جانبه متربیان را هموار سازد.

معلم، تنها آموزش‌دهنده مفاهیم نیست؛ بلکه معمار جان‌ها و روشنگر مسیر تعالی انسان‌ها است. اوست که با فهم عمیق از ظرفیت‌های انسانی، بذر رشد را در دل‌ها می‌نشاند و زمینه‌ساز موفقیت و بالندگی نسل آینده می‌شود. در این میان، توجه به تربیت دختران این سرزمین، که مادران آینده و پایه‌های اصلی شکل‌گیری خانواده و جامعه‌اند، اهمیتی مضاعف می‌یابد و نقش معلم را در این عرصه، حساس‌تر و سرنوشت‌سازتر می‌سازد.

روز معلم فرصتی است برای قدردانی از عشق و محبتی که فرصت رشد را برای همه دوستداران حقیقت فراهم می‌کند.

در روز معلم، برترین سلام و صلوات خداوند را به همراه تبریک روز معلم روانه روح بلند رهبر شهیدمان می‌کنیم؛ همان معلمی که نفس‌هایمان به نفس‌های او بند بود و هر بار چشم‌انتظار بودیم تا با کلامی مهربان، نکته‌ای راهگشا از او بیاموزیم؛ کلامی که جهان را دگرگون می‌ساخت.

امروز اگرچه از شنیدن صدای او محرومیم، اما دل به هدایت‌های حکیمانه معلم و رهبری دل سپرده‌ایم که در محضر امام شهید زانوی ادب زده و از نگاه بلند و مفاهیم عمیق و منش و روش و تعلیم و تعلم او بهرمند شده و اکنون صالح بعد صالح است و معلمی برای آموزش جهاد و مقاومت؛ که با جمله‌ای مانند معلم شهیدش دنیا را تکان داد و فرمود: «آمریکایی‌ها جایی در خلیج فارس ندارند مگر در قعر آب‌هایش».

روز معلم را به امام سید مجتبی خامنه ای تبریک عرض می‌نماییم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها

