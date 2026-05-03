  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

اندیشه‌های شهید مطهری باید به زبان نسل جدید منتقل شود

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷
کد مطلب: 1809380
اندیشه‌های شهید مطهری باید به زبان نسل جدید منتقل شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین برای انتقال اندیشه‌های شهید مطهری به نسل جوان، برنقش معلمان جهادی در تقویت علمی دانش‌آموزان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در مراسم تجلیل از معلمان جهادی که به مناسبت روز معلم در مسجد انصارالحسین(ع) قم و به همت کانون فرهنگی هنری این مسجد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت معرفی صحیح اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری تصریح کرد: آنچه امروز نیاز جامعه ماست، انتقال اندیشه‌های شهید مطهری با زبان نسل جدید است. در دهه شصت به برکت تأکیدات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بهره‌برداری خوبی از این اندیشه‌ها شد، اما با گذشت زمان باید از ابزارهای جدید، فن‌آوری، رسانه و هنر برای معرفی ایشان به نسل نو استفاده کنیم.

مدیرکل ارشاد قم ویژگی اصلی شهید مطهری را متفکر بودن ایشان دانست و گفت: ایشان علاوه بر فیلسوف و فقیه بودن، یک اندیشمند واقعی بود که مرزهای دانش را می‌نوردید، با علوم روز و اندیشه‌های غرب و شرق آشنا می‌شد و نیاز جامعه را به درستی ارزیابی می‌کرد. ایشان صرفاً انتقال‌دهنده دانش دیگران نبود، بلکه نظریه‌پردازی می‌کرد و آنچه را حق می‌دانست با منطق و دور از شعارزدگی ارائه می‌داد.

سوقندی با اشاره به ماندگاری اندیشه‌های شهید مطهری خاطرنشان کرد: وقتی امروز کتاب‌های استاد مطهری را می‌خوانیم، گویا ایشان الان با ما صحبت می‌کند. نگاه ایشان نسبت به صهیونیست‌ها، فلسطین، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی همچنان زنده و گویاست. مطهری زنده است چون تفکر و اندیشه‌اش زنده است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین ترابی مدیر کانون فرهنگی هنری انصارالحسین(ع) در این مراسم گفت: تعامل و همکاری بین مسجد و مدارس اطراف  برای ترویج ارزش‌ها همیشه وجود داشته و این روزها وبا توجه به شرایط جنگ توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه پیوند بین مدرسه و مسجد برای گسترش معارف اسلامی و انس با این مراکز دینی مورد تاکید بوده، افزود: تعاملات فرهنگی این روزها برای آموزش درسی نیز افزایش یافته و خدمات کلاس جبرانی و جهاد معلمان در مسجد نمود بیشتری یافته به گونه ای که حدودا روزی ۳۰۰دانش آموز در مسجد انصارالحسین(ع) در قالب ۷ کلاس برگزار می شود و تا به امروز از ۳۰استاد در کلاس های مختلف استفاده شده و از دانش آموزان رفع اشکال شده است.

ترابی تصریح کرد: امروزکه در ایام گرامیداشت هفته معلم قرار داریم با اهدای لوح  از خدمات ۷۰ معلم از ۵مدرسه که با مسجد ارتباط و پیوند داشته اند و اعضای کانون از خدمات آنها بهره برده اند تجلیل شد.

.............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha