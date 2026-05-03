به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در مراسم تجلیل از معلمان جهادی که به مناسبت روز معلم در مسجد انصارالحسین(ع) قم و به همت کانون فرهنگی هنری این مسجد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت معرفی صحیح اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری تصریح کرد: آنچه امروز نیاز جامعه ماست، انتقال اندیشه‌های شهید مطهری با زبان نسل جدید است. در دهه شصت به برکت تأکیدات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بهره‌برداری خوبی از این اندیشه‌ها شد، اما با گذشت زمان باید از ابزارهای جدید، فن‌آوری، رسانه و هنر برای معرفی ایشان به نسل نو استفاده کنیم.

مدیرکل ارشاد قم ویژگی اصلی شهید مطهری را متفکر بودن ایشان دانست و گفت: ایشان علاوه بر فیلسوف و فقیه بودن، یک اندیشمند واقعی بود که مرزهای دانش را می‌نوردید، با علوم روز و اندیشه‌های غرب و شرق آشنا می‌شد و نیاز جامعه را به درستی ارزیابی می‌کرد. ایشان صرفاً انتقال‌دهنده دانش دیگران نبود، بلکه نظریه‌پردازی می‌کرد و آنچه را حق می‌دانست با منطق و دور از شعارزدگی ارائه می‌داد.

سوقندی با اشاره به ماندگاری اندیشه‌های شهید مطهری خاطرنشان کرد: وقتی امروز کتاب‌های استاد مطهری را می‌خوانیم، گویا ایشان الان با ما صحبت می‌کند. نگاه ایشان نسبت به صهیونیست‌ها، فلسطین، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی همچنان زنده و گویاست. مطهری زنده است چون تفکر و اندیشه‌اش زنده است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین ترابی مدیر کانون فرهنگی هنری انصارالحسین(ع) در این مراسم گفت: تعامل و همکاری بین مسجد و مدارس اطراف برای ترویج ارزش‌ها همیشه وجود داشته و این روزها وبا توجه به شرایط جنگ توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه پیوند بین مدرسه و مسجد برای گسترش معارف اسلامی و انس با این مراکز دینی مورد تاکید بوده، افزود: تعاملات فرهنگی این روزها برای آموزش درسی نیز افزایش یافته و خدمات کلاس جبرانی و جهاد معلمان در مسجد نمود بیشتری یافته به گونه ای که حدودا روزی ۳۰۰دانش آموز در مسجد انصارالحسین(ع) در قالب ۷ کلاس برگزار می شود و تا به امروز از ۳۰استاد در کلاس های مختلف استفاده شده و از دانش آموزان رفع اشکال شده است.

ترابی تصریح کرد: امروزکه در ایام گرامیداشت هفته معلم قرار داریم با اهدای لوح از خدمات ۷۰ معلم از ۵مدرسه که با مسجد ارتباط و پیوند داشته اند و اعضای کانون از خدمات آنها بهره برده اند تجلیل شد.

