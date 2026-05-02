نمایش «گزارش بررتون» در بنای یادبود جنگ استرالیا؛ بازخوانی جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های استرالیایی گزارش داده‌اند که نسخه‌ای سانسورشده از «گزارش بررتون» درباره جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان، به‌زودی در بنای یادبود جنگ استرالیا در شهر کانبرا به نمایش گذاشته خواهد شد.

بر اساس این گزارش‌ها، این نمایشگاه قرار است در ماه جون گشایش یابد و «گزارش بررتون» در کنار حدود ۱۲۰۰ اثر مرتبط با جنگ افغانستان، به‌عنوان بخشی از روایت رسمی استرالیا از حضور نظامی ۲۰ ساله‌اش در این کشور ارائه شود.

گزارش بررتون که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، یکی از مهم‌ترین اسناد رسمی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان به‌شمار می‌رود. این گزارش پس از یک تحقیق چندساله، شواهدی از کشته شدن دست‌کم ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغان در ۲۳ رویداد جداگانه توسط نیروهای ویژه استرالیا را مستند کرده است؛ مواردی که برخی از آن‌ها به‌عنوان شدیدترین تخلفات در تاریخ نظامی معاصر این کشور توصیف شده‌اند.

مسوولان بنای یادبود جنگ استرالیا اعلام کرده‌اند که این نمایشگاه تلاش دارد تصویری جامع‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از مأموریت نظامی استرالیا در افغانستان ارائه دهد و به همین دلیل، بخش‌هایی از جنبه‌های «بحث‌برانگیز» این حضور نیز در آن گنجانده شده است.

با این حال، نمایش نسخه «سانسورشده» این گزارش با واکنش‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر و برخی نهادهای مدنی مواجه شده است؛ منتقدان معتقدند که حذف بخش‌هایی از این سند می‌تواند مانع از روشن‌شدن کامل حقیقت و پاسخ‌گویی مسئولان این جنایات شود.

استرالیا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در چارچوب مأموریت‌های ناتو در افغانستان حضور نظامی داشت و نیروهای این کشور عمدتاً در عملیات‌های ضدتروریسم و آموزش نیروهای محلی مشارکت می‌کردند. با این حال، انتشار گزارش بررتون در سال ۲۰۲۰، ابعاد تازه‌ای از رفتار نیروهای ویژه این کشور را آشکار ساخت و فشارهای داخلی و بین‌المللی برای پیگیری قضایی این پرونده‌ها را افزایش داد.

کارشناسان معتقدند که نمایش عمومی این گزارش، هرچند به‌صورت محدود، می‌تواند گامی در جهت پذیرش مسئولیت و مواجهه با گذشته باشد؛ اما تحقق عدالت برای قربانیان افغان همچنان مستلزم اقدامات حقوقی و شفافیت بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها خواهد بود.

