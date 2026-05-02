به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهید محمد وزینی اکبر، از شهدای صنعتگر حملات آمریکایی ـ صهیونی به دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی محمودآباد است که در جریان بمباران این واحدها به شهادت رسید.

همسر این شهید در تشریح آخرین لحظات حضور شهید وزینی در محل حادثه گفت: پس از بمباران نخست و در حالی که تعدادی از کارگران زیر آوار مانده بودند، شهید وزینی به همراه چند نفر دیگر از کارگران برای کمک و امدادرسانی به سمت آنان حرکت کرد.

وی افزود: دوستانش به او گفتند «نرو، ممکن است دوباره بمباران کنند و اتفاقی برای شما بیفتد»، اما شهید وزینی در پاسخ تأکید کرد که باید برای نجات کارگران اقدام کرد، چراکه ممکن است هنوز برخی از آنان زنده باشند و نیاز به کمک داشته باشند.

.

.

به گفته همسر شهید، محمد وزینی در همان لحظات با تأکید بر ضرورت کمک‌رسانی گفته بود: «باید برویم؛ شاید برخی از کارگران هنوز زنده باشند و ما وظیفه داریم آنها را از زیر آوار نجات دهیم. اگر خداوند شهادت را برای ما مقدر کند و من نیز لیاقت داشته باشم، بی‌تردید روزیِ ما هم شهادت خواهد بود. اگر خدا قبول کند و مرا بپذیرد، من هم میخواهم شهید شوم».

شهید محمد وزینی اکبر، پدر پنج فرزند بود و در نهایت در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونی به دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی محمودآباد به شهادت رسید. اعضای مؤسسه خانه طلاب جوان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.