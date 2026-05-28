به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که سطح دسترسی فوقمحرمانه داشته، متهم است که صدها شمش طلا بهارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار را از دولت فدرال سرقت و در منزلش مخفی کرده بود.
دیوید راش هفته گذشته در ویرجینیا، جایی که زندگی میکند، بازداشت و طبق پروندههای دادگاه فدرال به سرقت اموال عمومی متهم شد.
طبق شهادت یک مأمور افبیآی که در حال تحقیق در این پرونده است، راش از نوامبر تا مارس درخواست «مقدار قابلتوجهی ارز خارجی و دهها میلیون دلار در قالب شمش طلا برای هزینههای مرتبط با کار» را کرد و آنها را دریافت کرد.
طبق این شهادت، مشخص نیست این مقام سابق سیا قصد داشته وجوه را برای چه موردی استفاده کند، اما بخشی از آن در یک فضای انبارگونه نزدیک دفترش پیدا شده است.
