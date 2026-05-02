به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند پاکستانی در بازدید از حسینیه شهر زنجان که در تهاجم دشمن آمریکایی صهیونی تخریب شده، طی پیامی ویدئویی، ضمن اعلام همبستگی با مردم زنجان تأکید کرد حادثه رخ داده برای حسینیه اعظم در این شهر را «شهادت» می‌داند و اعلام کرد که مسلمانان پاکستان متعهد به ساخت یک قسمت از این حسینیه به نام امام حسین(ع) شده‌اند.

این فعال فرهنگی پاکستانی خطاب به مردم زنجان گفت: مردم غیور و شجاع زنجان، من از طرف مردم پاکستان به شما این پیام را می‌رسانم: «ما وقتی از این موضوع باخبر شدیم که جنایتکاران آمریکا و اسرائیل، یک حسینیه بزرگ در زنجان را به شهادت رساندند، بلافاصله به اینجا آمدیم.

وی افزود: ما نمی‌گوییم که این حسینیه را زدند، نه؛ ما می‌گوییم که این حسینیه شهید شده است.

این شهروند پاکستانی در ادامه ابراز داشت: از این جنایت معلوم می‌شود که آمریکا و اسرائیل فقط دشمن ایران و نظام ایران نیستند، بلکه اینان دشمنان حسین(ع) ، دشمنان اهل‌بیت(ع)، دشمنان رسول خدا(ص) و دشمنان خدا هستند.

وی از تهیه و انتشار یک ویدئوی چندزبانه خبر داد و تصریح کرد: ما به این مکان آمدیم، فیلم تهیه کردیم و به زبان‌های پشتو و اردو سخن گفتیم. ان‌شاءالله این فیلم را به مردم پاکستان ارسال خواهیم کرد تا در آن آنجا نیز منتشر شود.

این فعال پاکستانی با تمجید از توانمندی مردم زنجان گفت: این حسینیه بازسازی خواهد شد؛ چراکه شما نیازی به پول ندارید. شما مردم غیور زنجان خود گرد هم می‌آیید و بهتر از قبل آن را خواهید ساخت، ولی ما می‌خواهیم که یک قسمت از این حسینیه را درست کنیم و ما هم یک سهم به اسم امام حسین(ع) داشته باشیم.

وی در پایان بیان داشت: ما مردم پاکستان ـ چه شیعه و چه همه مسلمانان پاکستان ـ با شما مردم ایران هستیم.

.

..............................

پایان پیام/