به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایالات متحده جنگنده‌های پیشرفته F-۲۲ و ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان را در پایگاه‌ها و فرودگاه‌های مختلف اسرائیل مستقر کرده است؛ اقدامی که به گفته این رسانه‌ها، حضوری نظامی «بی‌سابقه» از سوی آمریکا در اسرائیل به شمار می‌رود.

شبکه «کان» اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد واشنگتن علاقه‌مند است این استقرار نظامی دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد؛ علاوه بر نیروهای نظامی آمریکایی که به‌طور معمول در نقاط مختلف خاورمیانه حضور دارند.

بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد شمار قابل‌توجهی از جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در داخل اسرائیل مستقر شده‌اند. این بررسی، بازه زمانی از آغاز حملات اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه تا هفته گذشته را دربر می‌گیرد.

طبق گزارش «کان»، جنگنده‌های F-۲۲ در پایگاه هوایی «عوودا» در جنوب اسرائیل مستقر شده‌اند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی نیز در فرودگاه‌های «بن‌گوریون» و «رامون» قرار دارند. این رسانه افزود هواپیماها در چندین نقطه پراکنده شده‌اند و در حال حاضر برنامه‌ای برای خروج آن‌ها وجود ندارد.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی هشدار داده‌اند که این حضور گسترده نظامی آمریکا می‌تواند بر فعالیت‌های هوانوردی غیرنظامی اسرائیل تأثیر بگذارد. شبکه ۱۲ اسرائیل پیش‌تر گزارش داده بود استقرار ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه‌های بن‌گوریون و رامون، بر روند فعالیت فرودگاه‌ها و حتی قیمت بلیت هواپیما اثر گذاشته است.

بر پایه این گزارش، «شموئل زاکای» رئیس سازمان هوانوردی غیرنظامی اسرائیل نیز هشدار داده که فرودگاه بن‌گوریون «بیشتر شبیه یک پایگاه نظامی اداره می‌شود تا یک فرودگاه غیرنظامی». رسانه‌های اسرائیلی همچنین اعلام کردند ادامه این وضعیت ممکن است فصل سفرهای تابستانی را با مشکل مواجه کرده و شرکت‌های هواپیمایی خارجی را از افزایش پروازها به اسرائیل منصرف کند.

شبکه «کان» در پایان گزارش خود تأکید کرد که این استقرار گسترده نیروها و تجهیزات آمریکایی، حتی پس از اجرایی شدن آتش‌بس میان ایران و اسرائیل در ماه گذشته، همچنان حفظ شده است.

.............

پایان پیام