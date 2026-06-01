مرکز تمدن اسلامی ازبکستان در کانون توجه جهانی؛ از آغاز به کار کتابخانه تا رونمایی از آثار نادر اسلامی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه مرکز تمدن اسلامی ازبکستان به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و از این پس به پژوهشگران، دانشجویان، محققان و علاقه‌مندان به علم و دانش خدمات ارائه خواهد داد. این کتابخانه به‌عنوان بخشی از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، با هدف فراهم کردن فضایی نوین برای مطالعه، پژوهش و دسترسی به منابع علمی داخلی و بین‌المللی راه‌اندازی شده است.

به گفته روشن قادروف، رئیس بخش آرشیو و کتابخانه مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، مجموعه این کتابخانه در حال حاضر شامل بیش از ۴۰ هزار عنوان کتاب و نشریه چاپی و بیش از سه هزار نسخه خطی و منبع چاپ سنگی ارزشمند است. همچنین کاربران به بیش از ۱۰ میلیون منبع دیجیتال از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی دسترسی خواهند داشت. این کتابخانه ظرفیت پذیرش همزمان ۳۱۰ نفر را دارد و به تجهیزات پیشرفته‌ای از کشورهای آلمان، بریتانیا، فنلاند، کره جنوبی و چین مجهز شده است.

همزمان با آغاز فعالیت کتابخانه، هیأتی به ریاست سیتی روحینی جوهایاتین، سفیر اندونزی در ازبکستان، از مرکز تمدن اسلامی بازدید کرد. وی با اشاره به اهمیت این مجموعه، مرکز تمدن اسلامی ازبکستان را پلی میان میراث علمی و فرهنگی چند هزار ساله و نسل‌های آینده توصیف کرد. این مرکز که به ابتکار شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، در حال توسعه است، به معرفی تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای تمدن اسلامی در منطقه اختصاص دارد.

دربارۀ مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، اینجا می‌توان تاریخ را احساس کرد

پترا سورلینگ، رئیس فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز، در جریان بازدید از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، این مجموعه را نمونه‌ای موفق از پیوند میان میراث تاریخی و فناوری‌های نوین توصیف کرد. وی با اشاره به فضای تعاملی و مدرن مرکز گفت که این مجموعه نه تنها تاریخ و سنت‌ها را حفظ کرده، بلکه آنها را به شکلی جذاب و تأثیرگذار به نسل جوان معرفی می‌کند.

پترا سورلینگ، رئیس فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز، درحال بازدید از مرکز تمدن اسلامی

سورلینگ با تمجید از ابتکار شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، در ایجاد این مرکز، آن را نهادی معنوی و فرهنگی دانست که تاریخ و هویت ملی ازبکستان را به نمایش می‌گذارد. وی اظهار داشت: «بازدیدکنندگان در اینجا فقط با تاریخ آشنا نمی‌شوند، بلکه آن را احساس می‌کنند.» به گفته او، نمایشگاه‌های تعاملی مرکز می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد و حس افتخار به تاریخ و فرهنگ را در میان مردم تقویت کند.

رئیس فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز همچنین به روند توسعه ورزش در ازبکستان اشاره کرد و گفت موفقیت‌های اخیر ورزشکاران این کشور در رقابت‌های بین‌المللی نشان‌دهنده توجه روزافزون به ورزش است. وی آمادگی خود را برای حمایت از توسعه هرچه بیشتر تنیس روی میز در ازبکستان اعلام کرد.

هنر سنتی در قاب معماری معاصر

همزمان، گروهی از کارشناسان بنیاد توسعه هنر و فرهنگ وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری ازبکستان و نمایندگانی از مدرسه هنرهای سنتی بنیاد کینگ در لندن از مرکز تمدن اسلامی بازدید کردند. این هیأت ضمن آشنایی با نمایشگاه‌ها، آثار تاریخی و میراث فرهنگی به نمایش درآمده در مرکز، از ترکیب معماری سنتی و طراحی مدرن در ساختمان مجموعه ابراز شگفتی کرد.

به گفته این کارشناسان، کاشی‌کاری‌ها، آثار نگارگری و نمونه‌های صنایع دستی سنتی ارائه‌شده در نمایشگاه‌ها نشان می‌دهد که میراث فرهنگی ازبکستان علاوه بر ارزش تاریخی، از جایگاه برجسته‌ای در حوزه هنر نیز برخوردار است. آنان این مجموعه را منبعی زنده برای الهام‌گیری هنرمندان و پژوهشگران دانستند.

نگاه همسایگان به تجربه فرهنگی ازبکستان

در ادامه بازدیدهای بین‌المللی از این مرکز، هیأتی به ریاست تابیلدی مرات‌بکوف، نماینده پارلمان قرقیزستان، از بخش‌های مختلف مرکز تمدن اسلامی بازدید کرد. وی با تمجید از رویکرد این مجموعه در معرفی تاریخ و فرهنگ منطقه، اظهار داشت که این مرکز فرصتی ارزشمند برای حرکت به سوی آینده بدون فراموش کردن گذشته فراهم کرده است.

مرات‌بکوف همچنین از تلاش‌های دولت ازبکستان برای حفظ و معرفی میراث تمدنی و اسلامی قدردانی کرد و مرکز تمدن اسلامی را نمونه‌ای از توجه به هویت تاریخی در کنار برنامه‌های توسعه‌ای کشور دانست.

رونمایی از آثار نادر اسلامی در روز جهانی موزه‌ها

مرکز تمدن اسلامی ازبکستان همزمان با روز جهانی موزه‌، میزبان نمایشگاه ویژه‌ای از آثار و اشیای نادر مرتبط با تاریخ تمدن اسلامی و اماکن مقدس جهان اسلام بود. این رویداد در راستای برنامه‌های مرکز برای حفظ، مطالعه و معرفی میراث اسلامی به افکار عمومی برگزار شد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم، رونمایی رسمی از مجموعه‌ای از آثار ارزشمند اسلامی بود که به دستور رئیس‌جمهور ازبکستان از لندن به این کشور منتقل شده‌اند. این آثار در حضور خبرنگاران و بازدیدکنندگان به نمایش درآمدند و جلوه‌ای از تلاش‌های ازبکستان برای صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی جهان اسلام را به نمایش گذاشتند.

