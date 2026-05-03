به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استمرار حضور مردم در میادین و خیابان‌ها را نعمتی عظیم و قدرت ساز و به مثابه سوخت موشک‌ دانست.

پیام قدردانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حضور پرشور، باشکوه و آگاهانه ملت سرافراز ایران در رزمایش باشکوه ملی «جانفدا برای ایران امام رضایی» و ماندگار در حافظه تاریخی کشور به این شرح است:

«ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی!

حضور حماسی و بی‌نظیر شما در دو ماه اخیر و پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم در صحنه حمایت از نیروهای مسلح کشور و بیعت با خلف صالح قائد شهید امت، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)، نمایش بی‌بدیل وحدت ملی و دفاعی مقتدر میهنی در برابر دشمن امریکایی صهیونی اهریمن صفت بوده است؛ و اجتماع عظیم "جانفدا برای ایران امام رضایی" در روز میلاد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی‌الرضا (ع)، نمادی از حمایت قاطع از نظام جمهوری اسلامی، تجدید پیمان با آرمان‌های امام (ره) و رهبری، و نشان‌دهنده بصیرت ایرانیان در دشمن شناسی، سنجش موقعیت و تشخیص تکلیف در شرایط حساس و تعیین کننده کنونی است.

شما با نشان دادن مقاومت و اقتدار خود در میان جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ثابت کردید که ایران و ایرانی هیچگاه برابر دشمنان سر تعظیم فرود نمی‌آورد و هیچ قدرتی قادر به تضعیف اراده شما نیست، و اجتماع در خیمه ولایت، در حقیقت تجلی پناه بردن به ریسمان الهی و عبور از فتنه‌هاست.

در این رهگذر با قدردانی عمیق از حضور پرشور، باشکوه و آگاهانه شما در این رزمایش باشکوه ملی و ماندگار در حافظه تاریخی کشور و ضرورت استمرار آن در خیابان و در این شب‌های تاریخ ساز و نیز تداوم اهتمام جهادی مداحان و صاحبان تریبون انقلابی و ولایتمدار در تبیین پیام‌های بصیرت بخش و وحدت آفرین، تاکید می‌کنیم:

کلید پیروزی نهایی در این جهاد تاریخی و دفاع مقدس تمدنی، در دستان با کفایت شما و فرزندان دلیر و شجاعتان در میدان است؛ و دشمنان، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدانند که این حضور شورانگیز و غرور آفرین در صحنه، نعمتی عظیم و قدرت ساز و به مثابه سوخت موشک‌ها عمل کرده و سرمایه‌ای راهبردی و هویتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب و پشتوانه‌ای مستحکم برای تضمین راهبردها و سیاست‌ های کشور، به ویژه در "مدیریت جدید تنگه هرمز" به سود ملت‌های منطقه، به شمار می‌رود، و هیچ تردیدی در آن که در آن راه ندارد.

در پایان مراتب تقدیر و تجلیل خالصانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آحاد رزمندگان مدافع وطن و به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان دفاع مقدس سوم را اعلام و از درگاه خدای قادر متعال پیروزی قاطع و قطعی آنان بر دشمن خبیث و فریبکار را طلب می‌کنیم.»

................................

پایان پیام/ 167