امارات ۱۵ هزار پاکستانی شیعه را اخراج و اموال آنان را مصادره کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امارات متحده عربی ده‌ها هزار پاکستانی شیعه را هم اخراج کرده و هم تمامی ثروتشان را از آنها گرفته است.

امارات در کنار اخراج ۱۵ هزار پاکستانی شیعه، همچنین حساب‌های بانکی و دسترنج آنها را که در این کشور خلیج فارس ساکن بوده‌اند از آنها گرفته و بدون آنکه پولی در اختیار داشته باشند، آنها را به کشور مبدا برگردانده است.

طبق نقل شبکه خبری فرانس ۲۴، این اقدام در پی تنش‌ها بین ابوظبی و اسلام‌آباد رخ داده است.

در این میان، «سوربهی گوپتا» سردبیر بخش جنوب شرق آسیا در مجله نیو لاینز در این باره گفت: «امارات در این اقدام تنبیهی ۱۵ هزار شیعه پاکستانی که این کشور خلیج فارس را برای دو دهه گذشته خانه خود می‌دانستند، اخراج کرده است.»

وی افزود: «خیلی از این افراد که اخراج شده اند در آرزوی داشتن کار مناسب به امارات رفته بودند و بدون توجیهی از این کشور بیرون رانده شدند. خیلی از این افراد به من گفتند که آنها را به بازداشتگاه بردند و بدون آنکه مدارک هویتی آنها را بدهند، با هواپیما به پاکستان رانده شدند. آنها همچنین گفتند که حساب‌های بانکی‌شان توسط امارات مسدود شده است.»

