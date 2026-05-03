تشییع پیکر امام جماعت حرم حضرت زینب (س) در ریف دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر سید فرحان حسن المنصور امام جماعت حرم حضرت زینب (س) که در عملیاتی تروریستی به شهادت رسید، روز شنبه با حضور گسترده ساکنان منطقه زینبیه دمشق تشییع شد.

سید فرحان المنصور روز گذشته پس از برپایی نماز جمعه در حرم حضرت زینب (س) هنگام خروج از مرقد هدف حمله تروریستی قرار گرفت. افراد ناشناس خودرو او را نزدیک هتل سفیر الزهراء و منطقه الفاطمیه با بمب منفجر کردند.

وی که در این انفجار به شدت زخمی شده بود به بیمارستان منتقل شد و در آنجا به شهادت رسید.

سید فرحان المنصور به علت موضع گیری‌های معتدلش معروف بود و خواستار آرامش و پرهیز از فتنه و حفظ صلح داخلی در سوریه شده بود. به همین علت ترور او با محکومیت گسترده مواجه شد.

وزارت اوقاف سوریه روز گذشته با صدور بیانیه‌ای این اقدام تروریستی را که به امنیت و ثبات جامعه آسیب می‌رساند به شدت محکوم کرد.

وزارت کشور سوریه تاکید کرد تحقیقات برای شناسایی عاملان این حادثه ادامه دارد.



