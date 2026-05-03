به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه از پژوهشگران، نویسندگان و محققان دعوت کرد تا آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
آثار منتشر شده در سال ۱۴۰۴:
۱- کتابهای پژوهشی، ترویجی، فرهنگی تبلیغی، ادبی داستانی، ترجمه و ...؛
۲- پایاننامههای سطح۴ یا دکتری دفاع شده؛
۳- مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی؛
۴- پژوهش های دیجیتال و فناوری نوین.
محور دارای امتیاز ویژه همایش شامل:
جهاد تبیین، وحدت اسلامی (تقریب مذاهب)، حوزه و روحانیت، آسیب های اجتماعی، مقاومت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی.
محور دارای جایزه ویژه برای عموم:
حوزویان و غیر حوزویان؛ آثار مرتبط با پیامبر اعظم(ص) و اقتصاد مقاومتی
مهلت ارسال آثار:
تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵
نحوه ارسال آثار:
نشانی دبیرخانه همایش:
قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه
تلفن: ۹ - ۰۲۵۳۳۱۳۳۴۴۷
جزئیات فراخوان بیستوهشتمین همایش کتاب سال حوزه اعلام شد
