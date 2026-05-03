به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه از پژوهشگران، نویسندگان و محققان دعوت کرد تا آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

آثار منتشر شده در سال ۱۴۰۴:

۱- کتاب‌های پژوهشی، ترویجی، فرهنگی تبلیغی، ادبی داستانی، ترجمه و ...؛

۲- پایان‌نامه‌های سطح۴ یا دکتری دفاع شده؛

۳- مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی؛

۴- پژوهش های دیجیتال و فناوری نوین.

محور دارای امتیاز ویژه همایش شامل:

جهاد تبیین، وحدت اسلامی (تقریب مذاهب)، حوزه و روحانیت، آسیب های اجتماعی، مقاومت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی.

محور دارای جایزه ویژه برای عموم:

حوزویان و غیر حوزویان؛ آثار مرتبط با پیامبر اعظم(ص) و اقتصاد مقاومتی

مهلت ارسال آثار:

تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

نحوه ارسال آثار:

https://ketabehowzeh.ismc.ir

نشانی دبیرخانه همایش:

قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه

تلفن: ۹ - ۰۲۵۳۳۱۳۳۴۴۷

جزئیات فراخوان بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه اعلام شد

