به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز The New York Times در گزارشی به افزایش تنشهای سیاسی میان پاکستان و امارات متحده عربی پرداخته و فاش کرده که ابوظبی در هفتههای اخیر اقدام به بازداشت، لغو ویزا و اخراج گسترده کارگران اتباع پاکستانی کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع مختلف، با خشم امارات از نقشآفرینی دیپلماتیک اسلامآباد در پرونده ایران مرتبط است.
بر اساس این گزارش که بازتاب آن را رسانههای مختلف منتشر کردند، روابط میان اسلامآباد و ابوظبی پس از تلاشهای پاکستان برای میانجیگری جهت تثبیت آتشبس و پایان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با تنش روبهرو شده است.
خشم ابوظبی از نقش منطقهای پاکستان
نیویورکتایمز به نقل از چندین گزارش و منابع مطلع نوشته است که امارات از مواضع دیپلماتیک پاکستان، بهویژه در قبال حملات تلافیجویانۀ ایران به برخی اهداف در منطقه خلیج فارس و همچنین تلاشهای اسلامآباد برای میانجیگری میان قدرتهای منطقهای و جهانی، رضایت نداشته است.
اگرچه دو کشور همچنان در مواضع رسمی خود بر استحکام روابط دوجانبه تأکید میکنند، اما این روزنامه آمریکایی میگوید در پشت پرده، اختلافات سیاسی درباره همسوییهای منطقهای در حال افزایش است.
بازداشت و اخراج کارگران پاکستانی
بر اساس این گزارش، طی هفتههای اخیر شماری از کارگران پاکستانی، به گفتۀ خود، در امارات بدون اطلاع قبلی بازداشت و پس از چند روز نگهداری، از این کشور اخراج شدهاند. برخی از افراد اخراجشده گفتهاند که بدون ارائه توضیح روشن، مجبور به ترک امارات شده و حتی اسناد اضطراری سفر را از کنسولگری پاکستان دریافت کردهاند.
در همین راستا، حیدر علی بنگاش، راننده تاکسی پاکستانی در امارات به این روزنامه گفت: آنها هیچ دلیلی به ما ندادند. اما ما فهمیدیم تنها جرم ما شیعه بودن است.
همچنین شماری از صاحبان کسبوکار در امارات اعلام کردهاند که ویزای برخی کارکنان پاکستانی لغو شده یا امکان تمدید مجوز کار از آنان سلب شده است.
طبق آمار منتشرشده، بیش از دو میلیون پاکستانی در امارات زندگی میکنند و این جامعه یکی از بزرگترین گروههای مهاجر در کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار میرود. حوالههای مالی این کارگران سالانه بیش از هشت میلیارد دلار برای اقتصاد پاکستان درآمد ایجاد میکند.
فشار اقتصادی بر اسلامآباد
نیویورکتایمز به نقل از تحلیلگران نوشته است که تنشهای اخیر احتمالاً با جایگاه منطقهای پاکستان و تلاش این کشور برای ایفای نقش میانجی میان قدرتهای رقیب در ارتباط است. برخی ناظران منطقهای نیز معتقدند اختلافات بر سر پرونده ایران، نگاه امارات به «بیطرفی» پاکستان را تحت تأثیر قرار داده است.
این گزارش همچنین میگوید اخراجها و لغو ویزاها، هزاران خانواده پاکستانی را که به درآمد کارگران مهاجر وابستهاند، با بحران اقتصادی روبهرو کرده است. شماری از کارگران اخراجشده از ازدستدادن شغل، عدم دسترسی به وسایل شخصی و محرومیت از دریافت مطالبات مالی خود خبر دادهاند.
بازپرداخت بدهی و تشدید فشارها
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نارضایتی امارات از روابط نزدیک پاکستان با ایران، پیشتر نیز آشکار شده بود. روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبون» گزارش داده که اسلامآباد ماه گذشته موظف به بازپرداخت ۳.۵ میلیارد دلار بدهی به امارات شده است.
طبق این گزارش، حدود ۴۵۰ میلیون دلار از این بدهی که نخستین بار در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ دریافت شده بود، پس از حدود ۳۰ سال بازپرداخت شده و قرار بود دو میلیارد دلار دیگر نیز در ادامه پرداخت شود. مقامهای پاکستانی تأیید کردهاند که این بدهی تا ۲۴ آوریل بهطور کامل تسویه شده است.
تحلیلگران هشدار دادهاند که بازپرداخت این بدهی فشار سنگینی بر ذخایر ارزی پاکستان وارد کرده و توان دولت برای مدیریت بحران مالی خارجی را کاهش میدهد. در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که امارات تمایلی به تمدید مهلت بازپرداخت این بدهی نداشته و همزمان با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فشارها برای بازپرداخت سریعتر افزایش یافته است.
گفتنی است پیشتر وزارت امور خارجه پاکستان گزارشهای مربوط به اخراجهای دسته جمعی کارگران را رد کرده بود.
در عین حال مفتاح اسماعیل، وزیر دارایی سابق پاکستان، به نیویورکتایمز گفت: برای پاکستان مهم است که روابط خوبی با امارات داشته باشد اما نمیدانم پاکستان چه مسیر دیگری میتوانست در جنگ انتخاب کند.
