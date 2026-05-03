اندونزی؛ «روز بدون خودرو» با عطر پرچم ایران و گرامیداشت کودکان شهید میناب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در رویداد «روز بدون خودرو» (Car Free Day) که هر یکشنبه در اندونزی برگزار می‌شود و با حضور ده‌ها هزار نفر از شهروندان به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجتماعی تبدیل شده است، حضور پرشور علاقه‌مندان به ایران، جلوه‌ای متفاوت به این برنامه بخشید.

در این برنامه مردمی که اقشار مختلف جامعه برای پیاده‌روی، فعالیت‌های فرهنگی و تعاملات اجتماعی در خیابان‌های اصلی شهر گرد هم می‌آیند، جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پوشیدن لباس‌هایی مزین به این نماد ملی، توجه شرکت‌کنندگان را به موضوع ایران جلب کردند.

ویدیوی منتشرشده از این رویداد، حمایت یکی از خوانندگان مطرح اندونزی از ایران را به تصویر می‌کشد؛ او در این برنامه، ایران را «سرزمین فرهنگ و اندیشمندان» نامید؛ سخنانی که با استقبال گرم و تشویق گسترده حاضران مواجه شد.

استقبال پرشور از پرچم و نماد ایران و همدلی با کودکان میناب

اشتیاق مردم اندونزی به این حرکت فرهنگی به حدی بود که تمام ۷۰۰۰ بطری آب طراحی‌شده به یاد «کودکان میناب» و همچنین پرچم‌های توزیع‌شده، به سرعت میان شرکت‌کنندگان به پایان رسید. این اقدام در حمایت از کودکان میناب، با واکنش احساسی و همدلی گسترده مردم اندونزی روبرو شد.

این رویداد که نشان‌دهنده عمق علاقه‌مندی مردم اندونزی به فرهنگ و مردم ایران است، قرار است در هفته آینده با شکوه و گستردگی بیشتری برگزار گردد.

