به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استارمر نخست وزیر انگلیس در سخنانی هشدار داد که وضعیت اقتصادی لندن حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز به حالت عادی باز نخواهد گشت.

نخست وزیر انگلیس در ادامه اضافه کرد که کشورش باید «مسیر متفاوتی» را برای آینده خود دنبال کند، نه اینکه مانند شوک‌های اقتصادی قبلی مانند سقوط مالی سال ۲۰۰۸ و همه گیری ویروس کرونا، به «وضعیت موجود» بازگردد.

رهبر حزب کارگر اضافه کرد که انسداد تنگه هرمز، که یک پنجم نفت جهان از طریق آن جریان دارد، به دلیل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تأثیر قابل توجهی بر اقتصادهای جهان داشته است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل‌ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

