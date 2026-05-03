اعتراف هاآرتص: نتانیاهو دولت اسرائیل را «به قتل رسانده»/ جهان از اسرائیل متنفر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه صهیونیستی هاآرتص (Haaretz) در اعترافی صریح نوشته که «نتانیاهو خواهد رفت، اما اسرائیل هم با او خواهد مُرد».
این روزنامه تأکید کرده که نتانیاهو تنها زمانی از قدرت کنارهگیری میکند که اسرائیل را هم با خود نابود کند.
در روزهای اخیر، اخباری در مورد عدم پذیرش عفو نتانیاهو از سوی رئیسرژیم اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، منتشر شده است. «توافق قضایی» از جمله راهکارهای هرتزوگ برای پایان دادن به پروندههای فساد نتانیاهو است. براساس این توافق قضایی، نتانیاهو باید از سمت سیاسی خود کنارهگیری کند؛ مسئلهای که بسیار بعید به نظر میرسد.
هاآرتص با اشاره به چالشهای قضایی نتانیاهو تصریح کرده که او تا زمانی که همه چیز را از بین نبرد، از قدرت دست بر نمیدارد.
این روزنامه تأکید کرده که «او موفق شده همه چیز را نابود کند».
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در بخش دیگری از مقاله خود نوشت که «جهان از اسرائیل متنفر است» و با اشاره به اقدامات خصمانه علیه صهیونیستها در سراسر جهان تصریح کرد که آیندهای در انتظار دولت اسرائیل نیست، زیرا نتانیاهو این دولت را «به قتل رسانده و کشته است».
