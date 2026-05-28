به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، که با هدف شرکت در چهاردهمین نشست بینالمللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری ریانووستی، موضع تهران را در مورد داراییهای مسدود شده تشریح کرد.
باقری افزود: در مذاکرات با ایالات متحده، ما به دنبال استیفای حقوق ایران هستیم، از جمله اینکه داراییهای مسدود شده ایران باید بهطور کامل و بدون قید و شرط به ما بازگردانده شوند و ما بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
آزادسازی تمام داراییها، نه فقط ۲۴ میلیارد دلار
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم مورد نظر برای آزادسازی داراییهای ایران مبلغ ۲۴ میلیارد دلار است که پیشتر در رسانهها از آن یاد شده است، گفت: ما به دنبال آزادسازی تمامی داراییهای مسدود شده خود هستیم.
باقری صبح سهشنبه با هدف شرکت در چهاردهمین نشست بینالمللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرد. وی در دو روز نخست سفر با مشاوران امنیت ملی سوئیس و عراق، وزیر در نهاد ریاستجمهوری آفریقای جنوبی، معاون شورای امنیت روسیه و دو تن از معاونان وزارت امور خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
باقری امروز (پنجشنبه) ضمن سخنرانی در این نشست بینالمللی، ملاقاتهای دیگری نیز در دستورکار دارد.
نخستین مجمع بینالمللی امنیتی مسکو روز جمعه (هشتم خرداد ۱۴۰۵) به کار خود پایان میدهد.
..........
پایان پیام
نظر شما