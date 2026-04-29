«نقش مهربانی» در رشت؛ پیوند هنر کودکانه با فرهنگ رضوی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد کوچک‌نژاد، سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان روز سه‌شنبه، 8 اردیبهشت 1405 در گفت‌وگویی از برگزاری ویژه‌برنامه «نقش مهربانی» هم‌زمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد باسعادت امام رضا (ع) خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: این ویژه‌برنامه با هدف تعمیق باورهای دینی، ترویج فرهنگ رضوی و ایجاد فضایی شاد، پویا و معنوی برای کودکان و نوجوانان به عنوان آینده‌سازان ایران اسلامی طراحی شده و تلاش دارد مفاهیم ارزشی را در قالب فعالیت‌های خلاقانه و هنری به نسل جدید منتقل کند.

کوچک‌نژاد در تشریح جزئیات این رویداد فرهنگی ـ هنری افزود: ویژه‌برنامه «نقش مهربانی» ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، به میزبانی مرکز فرهنگی‌ـ‌هنری شماره یک کانون پرورش فکری رشت، واقع در پارک قدس (پارک شهر) برگزار خواهد شد.

سرپرست کانون استان گیلان با اشاره به بخش‌های مختلف این برنامه تصریح کرد: در این رویداد، کودکان و نوجوانان با همراهی مربیان کانون در فعالیت‌های متنوعی همچون نقاشی روی پارچه و بوم شرکت می‌کنند و از طریق هنر، مفاهیم مهربانی، همدلی و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به تصویر می‌کشند. همچنین برگزاری مسابقه‌های فرهنگی و هنری با رویکرد تقویت خلاقیت و مشارکت جمعی از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده این برنامه است.

وی در ادامه به بخش نمادین این ویژه‌برنامه اشاره کرد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان، آیین کاشت نهال به عنوان نمادی از امید، رشد و مهربانی برگزار می‌شود تا پیوندی عمیق میان آموزه‌های دینی و ارزش‌های والای انسانی در ذهن نسل جدید شکل گیرد.

کوچک‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در ایام دهه کرامت با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تربیتی، تلاش دارد بستر مناسبی برای نشاط معنوی و تقویت هویت دینی در میان کودکان و نوجوانان فراهم کند.

