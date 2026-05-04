به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار تخصصی-تحلیلی؛ ”دیپلماسی حج و همگرایی مسلمانان” روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ در دانشگاه ادیان و مذاهب و به صورت برخط به این آدرس اینترنتی با کد دستوری ۲۲ برگزار میشود.
گفتنی است در این وبینار، دکتر محمدمهدی تسخیری معاون ارتباطات و امور بینالملل دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر حمیدرضا شریعتمداری عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و دکتر محمدعلی میرزایی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما