وبینار تخصصی ـ تحلیلی ”دیپلماسی حج و همگرایی مسلمانان”برگزار می‌شود

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
وبینار تخصصی-تحلیلی؛ ”دیپلماسی حج و همگرایی مسلمانان” در دانشگاه ادیان و مذاهب و به صورت برخط برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار تخصصی-تحلیلی؛ ”دیپلماسی حج و همگرایی مسلمانان” روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ در دانشگاه ادیان و مذاهب و به صورت برخط به این آدرس اینترنتی با کد دستوری ۲۲ برگزار می‌شود.

گفتنی است در این وبینار، دکتر محمدمهدی تسخیری معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر حمیدرضا شریعتمداری عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و دکتر محمدعلی میرزایی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.

