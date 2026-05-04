پاسخ سفیر ایران به اظهارات صدراعظم آلمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید نیلی سفیر ایران در واکنش به موضع شب گذشته صدراعظم آلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اول، حملاتی که منجر به هدف قرار گرفتن ۱۶۸ دانشآموز دبستانی در شهر میناب شده است، "باید" بهطور صریح و قاطع محکوم شود. دوم، تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ژوئن و فوریه که آشکارا با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است، نیز "باید" مورد محکومیت قرار گیرد.
وی ادامه داد: افزون بر آن، موضع ایران روشن است؛ "نه" به سلاح هستهای و "بله" به تکنولوژی صلحآمیز هستهای. در عوض، توجهها "باید" به سوی طرف مخربی معطوف شود که عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) نیست و در عین حال دارای دهها کلاهک هستهای است.
شایان ذکر است، صدراعظم آلمان شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر با تکرار ادعاهای نخ نما در خصوص برنامه هستهای ایران و با استفاده از واژگان «باید» و «اجازه ندارد»، اظهار کرد که «هدف همه ما یکی است و آن اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به بمب هسته ای است.»
