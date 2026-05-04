تظاهرات مقابل سفارت عربستان در واشنگتن با هدف بازسازی حرم ائمه(ع) بقیع + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- گروهی از فعالان در مقابل سفارت عربستان سعودی در شهر واشینگتن دیسی (Washington, D.C.) تجمع کرده و سپس بهسمت کاخ سفید راهپیمایی کردند. این تجمع با هدف بازسازی قبرستان جنتالبقیع و محکومیت اقدامات رادیکال آلسعود برگزار شد.
شرکتکنندگان در این رویداد با تأکید بر حق زائران زن و مرد برای دسترسی آزادانه به این مکان تاریخی-مذهبی، خواستار بازسازی آن شدند. برگزار کنندگان در این راهپیمایی گفتند امسال صدمین سالگرد تخریب این قبرستان توسط رژیم سعودی به دلیل دیدگاههای رادیکال است که به میراث اسلامی و حفظ آن بیاحترامی میکند.
