تظاهرات مقابل سفارت عربستان در واشنگتن با هدف بازسازی حرم ائمه(ع) بقیع + تصاویر

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
کد مطلب: 1809638
فعالان در واشینگتن با راهپیمایی به سمت کاخ سفید خواستار بازسازی حرم ائمه بقیع و دسترسی آزاد زائران شدند.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- گروهی از فعالان در مقابل سفارت عربستان سعودی در شهر واشینگتن دی‌سی (Washington, D.C.) تجمع کرده و سپس به‌سمت کاخ سفید راهپیمایی کردند. این تجمع با هدف بازسازی قبرستان جنت‌البقیع و محکومیت اقدامات رادیکال آل‌سعود برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد با تأکید بر حق زائران زن و مرد برای دسترسی آزادانه به این مکان تاریخی-مذهبی، خواستار بازسازی آن شدند. برگزار کنندگان در این راهپیمایی گفتند امسال صدمین سالگرد تخریب این قبرستان توسط رژیم سعودی به دلیل دیدگاه‌های رادیکال است که به میراث اسلامی و حفظ آن بی‌احترامی می‌کند.

