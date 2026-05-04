مقاومت اسلامی عراق از زرادخانه نظامی خود رونمایی کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق «سرایا أولیاء الدم» ویدیویی از یک مرکز نظامی بزرگ منتشر کرده و در آن آمادگی رزمی نیروهای خود را به نمایش گذاشت.

گروه مقاومت اسلامی عراق «سرایا أولیاء الدم» ویدیویی در کنار آیه قرآنی «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (زمین بار سنگین خود را بیرون افکند)»، منتشر کرد و در آن بخش‌هایی از یک تاسیسات نظامی را به تصویر کشید.

گروه مقاومت سرایا اولیاء الدم عراق در این ویدیو تصاویری از انبوه موشک‌ها و پهپادهای جدید خودش را به نمایش گذاشته است.

