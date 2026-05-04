به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گسترش موش‌ها در اردوگاه‌های چادری غزه، هم‌زمان با کمبود آب سالم و شرایط غیربهداشتی، خطر شیوع بیماری‌های مرگبار را افزایش داده است.

نوزادی به نام یوسف از ناحیه صورت توسط یک موش گاز گرفته شده است. این حادثه خطرهای جدی بهداشتی برای آوارگان غزه را آشکار می کند.

مادر یوسف می‌گوید شب خواب بودیم که ناگهان بچه‌ام شروع به جیغ زدن و گریه کرد. بیدار شدم که ببینم چه شده اما در تاریکی چادر به سختی می‌توانستم او را ببینم. وقتی چراغ موبایلم را روشن کردم دیدم صورتش کاملا غرق در خون است.

به دلیل شرایط غیربهداشتی، انگل‌ها، حشرات موذی و جوندگان به سرعت در حال گسترش‌اند.

افزایش دما نیز به تشدید این وضعیت دامن زده است.

دکتر خلیل الدقران سخنگوی بیمارستان الاقصی گفت با زیاد شدن جوندگان، نگران شیوع بیماری‌های بسیار خطرناک و همه‌گیر هستیم، ازجمله تب‌های منتقل شونده از موش‌ها و بیماری‌هایی مانند طاعون. اگر این بیماری‌ها گسترش پیدا کنند می‌توانند به یک فاجعه بزرگ زیست محیطی و بهداشتی در غزه منجر شوند.

باوجود آتش‌بس شکننده، وضعیت برای بسیاری از دو میلیون ساکن غزه همچنان وخیم است. سازمان ملل می گوید که حدود ۶۰ درصد از ساکنان غزه به آب سالم دسترسی ندارند.



