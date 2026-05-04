شروط دولت الجولانی برای برگزاری تظاهرات در سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه شروط و سازوکارهای اخذ مجوز برای برگزاری تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و رویه‌هایی را که باید از سوی برگزارکنندگان آن دنبال شود، اعلام کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخذ مجوز برای برگزاری تظاهرات طبق مفاد قانون اساسی و قوانین مربوطه که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را برای مرم قائل شده، انجام می‌شود.

وزارت کشور سوریه در ادامه بیانیه خود بر لزوم حفظ امنیت و نظم عمومی، حفاظت از دارایی‌ها و اموال مردم و تضمین فعالیت بدون مشکل مراکز عمومی تامید کرد.

طبق این بیانیه، برگزاری هرگونه تظاهرات مسالمت‌آمیز نیازمند ایجاد کمیته‌ای متشکل از یک رئیس و دستکم ۲ عضو است که مسوولیت درخواست صدور مجوز طبق فرم مشخص شده به فرمانداری مربوطه را دارد، در ادامه فرمانداری درخواست را ظرف ۲۴ ساعت جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کمیته مربوطه ارجاع می‌دهد.

این وزارخانه در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که کمیته مربوطه ظرف پنج روز از تاریخ ثبت درخواست مجوز در دفتر فرمانداری، در مورد آن تصمیم گیری می‌کند و عدم پاسخگویی در این مدت به منزله موافقت با درخواست تلقی می‌شود.

طبق این بیانیه، در صورت رد درخواست، تصمیم باید موجه باشد و نهاد برگزارکننده حق دارد در دادگاه اداری درخواست تجدیدنظر کند، در آن صورت ظرف یک هفته تصمیم نهایی در مورد درخواست تجدیدنظر گرفته خواهد شد.

به نوشته روزنامه «عربی۲۱»، در ادامه بیانیه یاد شده آمده است، مسوولان مربوطه در وزارت کشور سوریه حمایت لازم را برای تظاهرات فراهم خواهند کرد و تمام کمک‌های ممکن را در چارچوب قانون ارائه خواهند داد، همزمان کمیته برگزارکننده متعهد به حفظ نظم و جلوگیری از هرگونه اظهارنظر یا اقدامی است که شرایط مجوز را نقض کند.

همچنین این وزارتخانه تاکید کرد، ممنوعیت حضور هر فردی که در تظاهرات اسلحه داشته باشد چه با مجوز چه بدون مجوز و یا هر شیء تیز، برّنده یا کُند طبق قانون اسلحه با آن برخود می‌شود.

از دیگر شروط اعلام شده در بیانیه وزارت کشور سوریه این است که در صورت تخطی تظاهرات از شروط تعیین شده و یا شورش و اقدامات مخل نظم عمومی که مانع از انجام وظیفه مسوولان ‌شود، وزارتخانه حق دارد از کمیته برگزارکننده درخواست کند که به تظاهرات پایان دهد و اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، وزارتخانه مسوولیت پراکنده کردن تظاهرکنندگان را بر عهده خواهد داشت.

در ادامه بیانیه نیز تاکید شده، هرگونه تجمع بدون مجوز یا ناقض شروط، از زمره تظاهرات‌های غیرقانونی محسوب شده و مشمول مجازات‌های تعیین شده در قانون خواهد شد.

این وزراتخانه در پایان نیز از شهروندان خواست به قوانین و مقررات مربوطه کاملا پایبند بوده و از هرگونه اقدامی که آرامش داخلی و جان شهروندان را به خطر بیندازد و یا آسیب به اموال عمومی و شخصی یا ممانعت از فعالیت نهادها، خودداری کنند چرا که در آن صورت تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

