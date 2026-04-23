مراسم صدمین سالگرد تخریب قبرستان بقیع در پارلمان بریتانیا برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسمی به مناسبت صدمین سالگرد تخریب قبرستان جنتالبقیع در ساختمان مجلس اعیان بریتانیا (پارلمان این کشور) برگزار شد.
این برنامه به همت سازمان البقیع (Al‑Baqee Organisation) و بنیاد الخوئی (Al‑Khoei Foundation) برگزار گردید و جمعی از علما، سیاستمداران، فعالان مدنی و شخصیتهای برجسته اجتماعی ـ از جمله مسلمانان و مسیحیان ـ در آن حضور داشتند.
در این مراسم، سخنرانان با تأکید بر اهمیت تاریخی و معنوی بقیع، آن را میراثی مهم برای حدود دو میلیارد مسلمان در جهان توصیف کردند. همچنین بر ضرورت برجستهسازی بیعدالتی صورتگرفته در تخریب این مکان تأکید شد تا زمینهای برای حفاظت از اماکن مقدس و زیارتگاهها فراهم شود. برگزارکنندگان نیز نقش گفتوگوهای بیندینی و همبستگی اجتماعی را در پیگیری این مطالبات کلیدی دانستند.
در بخشی از این رویداد، سخنرانیها به موضوعاتی چون لزوم فراهم شدن امکان ورود زنان به بقیع، بازخوانی جزئیات تخریب این قبرستان در یک قرن پیش، تلاشهای صورتگرفته برای بازسازی آن در سالهای گذشته و نیز اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای سیاسی در شرایط کنونی اختصاص یافت.
