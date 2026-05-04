لزوم شناسایی نخبگان در فرآیند پذیرش جامعه الزهرا(س)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد جامعه الزهرا سلاماللهعلیها از اداره کل سنجش و پذیرش این مؤسسه علمی حوزوی بازدید کردند.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها هنگام بازدید از بخشهای مختلف این اداره کل با اساتید مصاحبه گر، کارشناسان و داوطلبانی که جهت مصاحبه حضور یافته بودند، گفت و گو کرد و در جریان فعالیتهای اداره کل سنجش و پذیرش پرداخت.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و هیئت همراه ضمن بازدید میدانی از اداره کل سنجش و پذیرش، طی نشستی به بررسی مسائل و چالشهای پذیرش و ارائه راهکارها پرداختند.
نقش محوری استاد در تربیت بانوان طلبه
در این نشست، سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در ابتدای سخنان خود ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، شهادت استاد مطهری را نماد واقعی جایگاه معلمی دانست و خاطرنشان کرد: قاتل استاد مطهری وقتی سؤال شد چطور او را شهید کردید، گفت صدایش زدم و با عنوان استاد به او تیر زدم. یعنی دشمن مقام استادی ایشان را تشخیص داده بود هرچند در رتبهبندیهای دنیایی این جایگاه دیده نمیشد.
وی با اشاره به نقش محوری استاد در تربیت بانوان طلبه، از زحمات همه اساتید به ویژه اساتید مصاحبه گر در امر پذیرش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها قدردانی کرد و بیان داشت: شاید ما در مسائل دنیوی نتوانیم حق اساتید و بزرگان را بدهیم، اما اهل بیت علیهمالسلام به ویژه حضرت زهرا سلاماللهعلیها که این مجموعه به ایشان منتسب هست، قطعا زحمات اساتید را میبینند و بهترین رتبهها را به اساتید ما میدهند.
لزوم شناسایی نخبگان در فرآیند پذیرش
خانم برقعی با تشکر از کانونهای استانی بهویژه کانون خراسان رضوی جهت همکاری با اداره کل سنجش و پذیرش، خاطرنشان کرد: در کانونهایی که مصاحبه با داوطلبان پذیرش صورت میگیرد، شرایط مصاحبه باید همانند مرکز انجام شود.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به اجرای طرح جامع قرآنی در فرآیند پذیرش و قدردانی از اجرای این طرح، تصریح کرد: علاوه بر نخبگان قرآنی، همه نخبگان باید در فرآیند پذیرش شناسایی شده و برای آنها از ابتدای تحصیل در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برنامه داشته باشیم.
وی همچنین به اجرای طرح «راه روشن« در چند سال اخیر اشاره کرد و با اشاره به موفقیت این طرح، بیان داشت: در اردوی گزینشی «راه روشن» ویژه داوطلبان پذیرش طلاب خوابگاهی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها میتوان هویت طلبگی را برای داوطلبان و طلاب جدیدالورود تبیین کرد تا از ابتدای تحصیل با مسیر طلبگی آشنا شوند.
خانم برقعی همچنین درباره موضوعات ارتقای سامانه پذیرش، اولویت بندی پذیرش برای سامانه، رشتههای تحصیلی سطح سه و چهار، تدوین آیین نامههای پذیرش، تدوین و اجرای طرح جامع نخبگانی در روند پذیرش، مهارت افزایی کارشناسان فرهنگی و تربیتی مدارس، برگزاری نمایشگاه در زمان مصاحبهها و غیره به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخت.
از اجرای طرح جامع قرآنی تا همکاری کانونهای استانی در فرآیند پذیرش
در این نشست، خانم افتخار یوسفی معاون آموزش و تربیت، خانم اشرف السادات ارمکان مدیرکل سنجش و پذیرش و آقای بیوکافی کارشناس مسئول سنجش و پذیرش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها به بیان مسائل و روند برگزاری مصاحبهها و پذیرش داوطلبان اشاره کردند.
برگزاری جلسات متعدد کمیسیون پذیرش جهت هماهنگی گروههای علمی و مصاحبه با داوطلبان، ارتباط گیری با کانونهای استانی جهت مصاحبه با داوطلبان در شهرهای مختلف کشور، بودجه پذیرش، ساختار اداره کل سنجش و پذیرش، افزایش و تنوع تبلیغات پذیرش در سالهای اخیر، اجرای طرح «راه روشن»، ارتقای فرآیند پذیرش، تکمیل و تنوع رشتهها و گرایشها، مهارت سنجی داوطلبان، اجرای طرح جامع قرآنی، لزوم ارتقای سامانه پذیرش و غیره از جمله مسائلی بود که به آنها اشاره شد.
در این نشست، خانم معصومه شریفی معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به روند پذیرش داوطلبان، بر لزوم شناسایی استعدادها و قابلیتهای داوطلبان و ایجاد شبکه سازی جهت کنشگری و فعالیتهای فرهنگی در عرصههای مختلف مسجدمحوری و غیره تأکید کرد.
خانم بهجت پور نیز در این نشست به اجرای طرح جامع قرآنی در فرآیند پذیرش و شناسایی نخبگان قرآن اشاره کرد.
خانم نجم مشاور طرح و برنامه مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها ضمن قدردانی از اجرای طرح جامع قرآنی در فرآیند پذیرش، به بیان پیشنهادات کاربردی جهت بهبود روند پذیرش داوطلبان پرداخت.
همچنین حجتالاسلاموالمسلمین یوسفیان رئیس اداره نظارت و بازرسی، حجتالاسلاموالمسلمین سهیلی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، جناب آقای داودالموسوی مدیر مرکز برنامه ریزی و نظارت، خانم ضرابی مدیرکل مرکز امور طلاب، خانم باقری مدیر تحصیلات تکمیلی و خانم غیوربابایی مدیر تحصیلات عمومی به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود جهت بهبود پذیرش داوطلبان پرداختند.
