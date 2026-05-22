آزمون ورودی مقاطع سطح سه و چهار جامعه الزهرا به صورت برخط برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «افتخار یوسفی» معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا در گفتگو با واحد خبر گفت: آزمون ورودی مقاطع سطح سه و چهار جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برگزار شد.
وی افزود: آزمون ورودی سطوح مختلف تحصیلی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها امسال به دلیل شرایط موجود به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد.
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا با اشاره به اینکه حدود هزار داوطلب در این آزمون برخط شرکت کردند، اظهار داشت: داوطلبان سطح سه در ۱۵ رشته تحصیلی و داوطلبان سطح چهار جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در ۸ رشته تحصیلی به رقابت پرداختند.
وی بیان داشت: به همت مرکز فناوری اطلاعات جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، امکان گفت وگوی آنلاین (چت) یا تماس تلفنی با ۲۰ پشتیبان سنجش و پذیرش برای رفع ابهامات و اشکالات احتمالی داوطلبان در حین آزمون فراهم شد.
یوسفی در پایان اظهار داشت: نتایج این آزمون ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه پذیرش جامعهالزهرا سلاماللهعلیها اعلام میشود.
