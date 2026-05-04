تقدیم نشان طلای ساحلی‌بازان هندبال ایران به ساحت مقدس امام رضا(ع)

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
کد مطلب: 1809643
قهرمانان هندبال ساحلی ایران، با حضور در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد، نشانال طلای بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا را به ساحت مقدس ایشان تقدیم نمودند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای تیم ملی هندبال ساحلی ایران به همراه سایر اعضای کاروان کشورمان پس از مراسم استقبال در شهر مشهد، با حضور در بارگاه امام رضا (ع)، نشان ها و عنوان کسب‌شده خود را به ساحت مقدس حضرت امام رضا (ع) تقدیم کردند و با ادای احترام و شکرگزاری، این موفقیت را به محضر حضرت ثامن‌الحجج (ع) اهدا کردند.

همچنین در جریان این رویداد، ملی پوشان هندبال کشورمان به زیارت حرم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) رفتند و در برنامه‌های فرهنگی مختلفی حضور پیدا کردند.

احترام نظامی ملی پوشان هندبال ساحلی ایران به پرچم ایران که در روزهای سخت و دشوار جنگ برای بالا بردن این پرچم از جان مایه گذاشتند، از لحظات ماندگار حضور اعضای تیم ملی هندبال ساحلی در حرم امام رضا (ع) بود.
