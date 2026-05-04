به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای تیم ملی هندبال ساحلی ایران به همراه سایر اعضای کاروان کشورمان پس از مراسم استقبال در شهر مشهد، با حضور در بارگاه امام رضا (ع)، نشان ها و عنوان کسب‌شده خود را به ساحت مقدس حضرت امام رضا (ع) تقدیم کردند و با ادای احترام و شکرگزاری، این موفقیت را به محضر حضرت ثامن‌الحجج (ع) اهدا کردند.

همچنین در جریان این رویداد، ملی پوشان هندبال کشورمان به زیارت حرم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) رفتند و در برنامه‌های فرهنگی مختلفی حضور پیدا کردند.

احترام نظامی ملی پوشان هندبال ساحلی ایران به پرچم ایران که در روزهای سخت و دشوار جنگ برای بالا بردن این پرچم از جان مایه گذاشتند، از لحظات ماندگار حضور اعضای تیم ملی هندبال ساحلی در حرم امام رضا (ع) بود.

……….

پایان پیام/ ۲۱۸

