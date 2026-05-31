به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه اسلامی لهستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ورشو ۲۰۲۶، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ادبی و فرهنگی اروپا، با غرفه‌ای ویژه حضور یافته و بخشی از میراث اسلامی و تاریخ دیرینه مسلمانان در این کشور را به نمایش گذاشته است.

در این غرفه مجموعه‌ای متنوع از کتاب‌ها و آثار دینی و فرهنگی عرضه شده که بخشی از آن به مستندسازی بیش از ۶۰۰ سال حضور مسلمانان در لهستان اختصاص دارد.

این نمایشگاه از پنجشنبه گذشته در ورزشگاه «پگه نارودووی» ورشو آغاز شده و تا امروز روز یکشنبه ادامه دارد و ناشران، نویسندگان، نهادهای فرهنگی و اندیشمندان مختلفی از سراسر جهان در آن حضور دارند.

بازدیدکنندگان از غرفه اتحادیه اسلامی لهستان می‌توانند با طیف گسترده‌ای از کتاب‌ها درباره اندیشه اسلامی، میراث دینی و تاریخ جامعه مسلمانان لهستان آشنا شوند. این حضور، بازتابی از تلاش جامعه اسلامی لهستان برای پاسداری از هویت دینی و فرهنگی خود و نیز معرفی میراث اسلامی به‌عنوان بخشی از تاریخ و فرهنگ این کشور است.

برگزارکنندگان این ابتکار همچنین می‌کوشند در کنار عرضه کتاب و آثار مکتوب، شناخت عمیق‌تری از سهم اسلام در جامعه لهستان ایجاد کنند و ارزش‌هایی چون همزیستی، گشودگی فرهنگی و مشارکت تمدنی را که طی قرن‌ها از ویژگی‌های حضور مسلمانان در این کشور بوده است، برجسته سازند.

اتحادیه اسلامی لهستان از قدیمی‌ترین نهادهای رسمی اسلامی در اروپا به‌شمار می‌رود که در دهه ۱۹۲۰ به رسمیت شناخته شد. پیشینه اسلام در لهستان نیز به بیش از شش قرن بازمی‌گردد و جامعه مسلمان این کشور را به بخشی ماندگار از بافت اجتماعی و فرهنگی لهستان تبدیل کرده است.

