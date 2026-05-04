سخنگوی سپاه: شناورهای متخلف با قدرت متوقف می شوند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.

سردار حسین محبی روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در واکنش به بیانیه‌های بی‌پایه مقامات و نهادهای آمریکایی در موضوعات دریایی و خلیج فارس و اطلاعیه‌های موسسه تجارت دریایی انگلستان گفت: هیچ تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده است. هرگونه تحرک دریایی شناورهای غیرنظامی و تجاری که منطبق با پروتکل‌های ترانزیتی صادره از سوی نیروی دریای سپاه باشد و از مسیر مشخص شده با هماهنگی صورت گیرد، دارای امنیت و سلامت خواهند بود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.

وی تاکید کرد: ضروری است تمام شرکت های کشتیرانی و بیمه های حمل و نقل، به اطلاعیه ها سپاه پاسداران توجه داشته باشند.

.............................

پایان پیام/ 167