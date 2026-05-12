«کر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در شرایط فعلی از مقام خود کناره‌گیری نخواهد کرد؛ این در حالی است که فشارها در درون حزب کارگر و دولت برای استعفای او افزایش یافته است.

به گزارش رسانه‌های انگلیسی، استارمر در نشست امروز کابینه به اعضای دولت گفته است که قصد ندارد از سمت خود کنار برود. دفتر نخست‌وزیر بریتانیا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد وی به اعضای کابینه گفته است: «حزب کارگر سازوکار مشخصی برای به چالش کشیدن رهبری حزب دارد و این سازوکار تاکنون فعال نشده است.»

در این بیانیه همچنین آمده است که استارمر تأکید کرده کشور انتظار دارد دولت به کار خود ادامه دهد و کابینه نیز باید بر همین اساس عمل کند. وی همچنین تحولات ۴۸ ساعت گذشته را برای دولت «بی‌ثبات‌کننده» توصیف و تصریح کرده است که این وضعیت، هزینه اقتصادی واقعی برای کشور و خانواده‌ها به همراه داشته است.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر برخی رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده بودند شماری از اعضای ارشد دولت، از جمله «شَبانه محمود» وزیر دادگستری و «ایوت کوپر» وزیر کشور، از استارمر خواسته‌اند زمان مشخصی برای کناره‌گیری خود تعیین کند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است بیش از ۸۰ نماینده حزب کارگر خواستار تنحی او شده‌اند.

در ادامه بحران سیاسی در دولت بریتانیا، سه تن از مسئولان دولتی نیز استعفای خود را اعلام کرده و خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر شدند. بر اساس این گزارش‌ها، «تام روتلند» دبیر پارلمانی خصوصی وزیر محیط‌زیست، «جو موریس» دبیر پارلمانی خصوصی وزیر بهداشت و «نوشابه خان» از کارکنان دفتر کابینه، از جمله افرادی هستند که از سمت خود کنار رفته‌اند.

فشارها بر استارمر پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات منطقه‌ای و محلی اخیر شدت گرفته است. این انتخابات پنج‌شنبه گذشته در ۱۳۶ منطقه انگلستان برگزار شد و حزب کارگر در آن حدود هزار و ۲۰۰ کرسی از مجموع بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کرسی پیشین خود را از دست داد. در مقابل، حزب راست‌گرای «اصلاح» توانست حدود هزار و ۴۰۰ کرسی به دست آورد و به عنوان پیروز اصلی این انتخابات مطرح شود.

استارمر با اذعان به اینکه نتایج انتخابات برای حزب کارگر «سنگین» و «تلخ» بوده است، از وجود نارضایتی عمومی سخن گفته اما در عین حال تأکید کرده که مسئولیت کامل اجرای تغییراتی را که از زمان ورود به قدرت وعده داده بود، بر عهده می‌گیرد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین تصریح کرده است که قصد کناره‌گیری ندارد و همچنان مصمم است حزب کارگر را در انتخابات سراسری آینده رهبری کند. او در گفت‌وگو با روزنامه «آبزرور» گفته است: «نقشی را که برای آن انتخاب شده‌ام رها نخواهم کرد و قصد ندارم کشور را به سمت هرج‌ومرج سوق دهم.»

