پاسخ دفتر آیت الله سیستانی به استفتایی درباره میزان دیه شرعی در حوادث قتل غیرعمد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ دفتر آیتالله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان، استفتای جدیدی صادر کرده است که ضوابط مربوط به محاسبه میزان دیه شرعی در حوادث قتل غیرعمد را توضیح میدهد.
به گزارش الفرات نیوز، در این سند که از سوی دفتر مرجعیت عالیقدر صادر شده، آمده است که دیه شرعی مقرر در چنین حوادثی برابر با ۵٫۲۵۰ مثقال نقره است، و برای فرد خطاکار این امکان وجود دارد که به شرع مقدس مراجعه کند.
این استفتاء در پاسخ به پرسشهایی درباره تفاوت در مقدار دیه به دلیل اختلاف در نوع نقره توضیح میدهد که میتوان ارزش نقرهای را که در بازارها متعارف است، ملاک محاسبه قرار داد.
در متن پاسخ صادرشده از سوی دفتر مرجعیت عالیقدر همچنین آمده است که لازم نیست انواع مرغوبتر نقره محاسبه شود، و در عین حال نیز جایز نیست نقرهای کمتر از سطح متعارف در نظر گرفته شود.
