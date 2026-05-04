به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کشتی مین‌روب آلمانی به نام «فولدا» به‌سوی دریای مدیترانه در حرکت است تا در مرحله بعد برای پاکسازی مین‌های دریایی به تنگه هرمز اعزام شود.

«یاسر ابو معیلق» خبرنگار شبکه العربی از آلمان، اعلام کرد که این مأموریت ممکن است در نهایت به سمت تنگه هرمز باشد، اما این موضوع به دو شرط بستگی دارد که شرط نخست، پیوستن این کشتی به ناوگروه دریایی ناتو در شرق مدیترانه و شرط دوم، دریافت مجوز از پارلمان آلمان است.

او افزود که دولت آلمان پیش‌تر چه از سوی «فریدریش مرتس»(صدر اعظم) و چه «یوهان فادفول»(وزیر خارجه)، تأکید کرده است که اعزام هرگونه نیروی دریایی یا نظامی به تنگه هرمز بدون دستیابی به توافق آتش‌بس و توقف جنگ میان ایران و آمریکا ممکن نیست.

کشتی‌ تخصصی برای پاکسازی مین‌ها

این کشتی با ۴۵ ملوان آلمانی که در زمینه خنثی‌سازی مین تخصص دارند — از جمله غواصان — در حال حرکت است و در گام نخست به دریای مدیترانه خواهد رفت؛ اقدامی که در چارچوب استقرار مجدد اولیه، انجام می‌شود.

کشتی مین‌روب آلمانی که از مأموریتی پیشین در دریای شمال و بالتیک فراخوانده شده، به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته‌ای مجهز است و خدمه آن نیز از تجربه بالایی برخوردارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تخصص آن در عملیات مین‌روبی است.

خبرنگار شبکه العربی افزود که این اقدام نشان‌دهنده حضور فعال آلمان در ناوگروه دریایی ناتو است، اما اجرای مأموریت نهایی همچنان به تصمیم سیاسی بستگی دارد و باید در چارچوب مأموریت کلی ناتو تعریف شود.

